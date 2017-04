Windows tippui kakkoseksi – Nettiä käytetään yleisimmin Androidilla

Viisi vuotta sitten nettiä käytti varsin homogeeninen joukko, kun noin 80 prosenttia nettiselauksesta tapahtui Windows-pohjaisella tietokoneella. Nyt tilanne on täysin erilainen ja Windows on itse asiassa menettänyt valta-asemansa nettiä käyttävän kansan keskuudessa. StatCounterin keräämän datan perusteella 37,93 prosenttia nettiselauksesta tapahtuu Android-pohjaisella laitteeella. Windows tulee kakkosena 37,91 prosentin markkinaosuudella, joten erityisen suuri ero alustojen välillä ei ole, mutta trendiviivat puhuvat Androidin yleistymisen puolesta. Windowsin osuus on laskenut sitä mukaa kun Androidin suosio on kasvanut.Mobiililaitteet ja tietokoneet ovat luonteeltaan erilaisia laitteita, joiden käyttöprofiili ja käyttöaktiivisuus ovat erilaisia. Tämän takia tilastoidusta käytöstä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä käyttäjämäärien suhteisiin. Vaikka Android ja Windows ovat nyt nettikäytössä lähes tasoissa, on Applen iOS ehtinyt jo kuroa selkeän kaulan macOS:ään verrattuna: 13 prosenttia nettiselauksesta tapahtuu iOS-mobiililaitteilla ja vain 5 prosenttia tapahtui Mac-tietokoneilla.Netin mobiilikäyttön on erityisen yleistä kehitysmaissa, kuten Intiassa ja Kiinassa. Euroopassa ja Yhdysvalloissa nettiä käytetään edelleen yleisesti tietokoneilla.