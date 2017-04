Kannattaako Huawein uutuuspuhelinta ostaakaan? Halvempi Honor 8 Pro tulossa myyntiin

Jos ajattelit Huawei P10:n ostamista , niin edessäsi voi olla nyt mietinnän paikka. Huawei on nimittäin tuomassa markkinoille samankaltaisilla spekseillä varustetun Honor 8 Pron, joka vaikuttaisi olevan hieman edullisempi kuin P10.Huawei P10:n suositushinta on 649 euroa, mutta jälleenmyyjät kauppaavat sitä yleisesti 599 eurolla. Nyt esitelty Honor 8 Pron suositushinta vuorostaan on 475 puntaa, mikä tarkoittaisi noin 555 euron hintalappua euroalueella. Suomen osalta saatavuudesta ei ole vielä tietoa, mutta Euroopassa myynnin on tarkoitus alkaa 20. huhtikuuta.Honor 8 Prossa on Kirin 960 -järjestelmäpiiri, kuusi gigatavua keskusmuistia, 64 gigatavua tallennustilaa ja 12 megapikselin kaksoiskamera (toinen kennoista monokromaattinen, 12 MP), jota ei ole kuitenkaan Leica-brändätty P- ja Mate-malliston puhelimien tapaan. Näytöllä on kokoa 5,7 tuumaa ja tarkkuus on Quad HD -tasoa. Sormenjälkilukija löytyy laitteen metallisesta takakuoresta. Akun kapasiteetti on komeat 4000 milliampeerituntia.