Samsung esti Galaxy S8:n muokkaamisen – Nappia voi käyttää vain yhteen asiaan

kokee:aan lisätyn Bixby-avustajan olevan niin hyödyllinen ja tärkeä ominaisuus, että se on lisännyt puhelimen kylkeen sitä varten dedikoidun näppäimen. Kaikki eivät kuitenkaan digitaalisille avustajille lämpene, joten fyysistä näppäintä olisi mukava käyttää omiin tärkeämmiksi koettuihin tehtäviin.Näppäimen funktion uudelleenmääritys näytti olevan mahdollista kolmannen osapuolen ohjelman avulla, mutta enää kustomoitsijoilla ei ole syytä iloon : Samsung on päättänyt aktiivisesti estää puhelimen vasemmasta reunasta löytyvän näppäimen toiminnan muokkaamisen, joten valokuvaajat eivät voi muokata siitä fyysistä kameranäppäintä.Samsung tuskin haluaa tehdä kiusaa asiakkailleensa, joten sillä lienee painavat syyt muokkaamisen estämiselle. Yksi mahdollinen selitys voisi olla esimerkiksi se, että Samsung haluaa varmistaa puhelimen käyttökokemuksen olevan samanlainen kaikissa laitteissa. On myös uhka, että kustomoinnin mahdollistaminen vähentäisi Bixbyn käyttöä. Muokattavuutta arvostavat tehokäyttäjät lienevät kuitenkin pettyneitä päätökseen, oli perustelu mikä tahansa.