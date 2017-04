Galaxy S8:n punertava näyttö saa korjauksen, mutta poistaako se ongelmaa?

Samsungin uutuuslaite Galaxy S8 on saapunut jo ensimmäisten ennakkotilaajien kätösiin ympäri maailman ja Suomessakin laite saapuu kauppoihin ensi viikolla, mutta Samsungilla on yhä yksi ongelma laitteessa. Testipuhelimista on raportoitu ongelmaa, jonka johdosta komea Infinity Display -näyttö on saanut punaisen sävyn.Kaikkia testaajia tämä ei kuitenkaan ole koskenut ja koska laitteita on niin vähän toistaiseksi käytössä, niin ongelman laajuudesta on ollut vaikea sanoa mitään konkreettista. Samsung on jopa kiistänyt aiemmin, että ongelmaa varsinaisesti edes olisi, mutta on sittemmin myöntänyt, että ainakin jonkinmuotoinen ongelma näytöissä on voinut olla.Yhtiö onkin neuvonut käyttäjiä asetukset näyttöosioon, mutta tämän ei ole auttanut kaikissa tapauksissa. Korealaisen The Investor -lehden mukaan Samsungilla onkin nyt työn alla ohjelmistopäivitys, jolla on tarkoitus korjata punertavat näytöt. Päivityksellä pystytään hienosäätämään näytön värejä.Ilmeisesti kyse ei kuitenkaan ole superhelposta ongelmasta, koska Samsung myöntää, että mikäli ongelma ei korjaannu, niin laitteet voi vaihtaa uuteen. Asiantuntijoiden mukaan voi olla hyvinkin mahdollista, ettei päivitys varsinaisesti korjaisi ongelmaa, mutta saa näytön näyttämään luonnollisemmalta muilla tavoin, jolloin asiakas olisi tyytyväinen.Samsung ei pystynyt antamaan tässä vaiheessa tarkkaa aikataulua päivitykselle, mutta lupaa sen viimeistään ensi viikolla.