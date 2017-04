Nintendo päivitti Super Mario Runin sekä iPhonella että Androidilla

Nintendo on päivittänyt yhtiön ensimmäisen älypuhelinpelin Super Mario Runin. Uusin versio on saapunut sekä iPhonelle, joka sai pelin jo viime vuonna, sekä Androidille, jolle Nintendo julkaisi pelin tämän vuoden puolella.Sienivaltakunnan uusin peli tarjoaa simppeliä, mutta sitäkin koukuttavampaa hypipompi-tyylistä eli virallisemmin tasohyppelypelaamista, jossa ohjaus tapahtuu yhdellä kädellä. Tämän lisäksi omaa valtakuntaa rakennetaan erilaisilla rakennuksilla.Uusi päivitys tuokin oman sienivaltakunnan rakentamiseen uusia lisäyksiä ja tämän lisäksi pelaajat voivat nyt käyttää Mii-hahmoa Miitomo-sovelluksesta omana ikoninaan. Pelaajille nyt on tarjolla sekä Game Center että Google Play -saavutukset ja molemmilla alustoilla Toadien maksimimäärä on nostettu 99 999:ään. Nyt kavereita voi löytää myös Nintendo-tunnuksen avulla.Pelin uuden 2.10-version voi ladata ilmaiseksi Googlen Play Kaupasta sekä Applen App Storesta