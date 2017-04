Google-työntekijä osoitti Pixelin kameran kyvykkyyden huimilla kuvilla

Google julkaisi viime syksyny ensimmäisen virallisen Google-puhelimensa kahtena eri versiona. Google Pixel ja Pixel XL paitsi ovat Googlen omaa käsialaa ja tarjoavat puhteen Android-käyttökokemuksen, mutta myös sisältävät yhden markkinoiden kärkikameroista.Julkaisun yhteydessä Google huomioi Dx0Markin testituloksen, jossa se asetettiin kaikkien muiden kännyköiden yläpuolelle kameran laadussa. Nyt Googlen tutkimusblogissa on julkaistu juttu, jossa esitetään kameran todellinen potentiaali.Googlen työntekijä, Florian Kainz, haastettiin yhtiön kameratutkimusosasto Gcamin työntekijöiden toimesta toistamaan järkkärillä otettujen tunnelmallisten yökuvien tulos kännykkäkameralla. Tämä ei kuitenkaan onnistunut suoraan Nexus-puhelimilla tai edes Pixelillä, mutta Kainz onnistui silti tuottamaan vaikuttavia yökuvia muutamalla kikalla.Kuvat otettiin tietysti kolmijalan avustuksella, mutta lisäksi kuvia varten piti päästä säätämään myös mm. valotusaikaa ja tarkennusta. Tähän tarvittiin uusi sovellus, sillä Androidin vakiosovellus ei tue tarvittavia ominaisuuksia.Kainz koodasi pikaisesti yksinkertaisen Android-kamerasovelluksen, jossa voitiin muuttaa manuaalisesti tarkennusta, valotusaikaa sekä ISO-herkkyyttä. Sovelluksessa yhdellä painalluksella voidaan ottaa lisäksi maksimissaan 64 otosta ja ne tallennetaan helposti muokattavaan DNG-raakakuvaformaattiin.PC:lle tehdyn jälkikäsittelyn jälkeen 32 tai 64 otoksesta yhdistetyt kuvat on vakuuttavaa katseltavaa. Jopa vanhemmalla Nexus 6P:llä on saatu pilkkopimeässä aikaan komea kuva majakasta ja Pixelillä otettu venekuva tähtitaivaineen menisi helposti laadukkaasta järkkärikuvasta.Tässä vaiheessa toki kuvien tuottaminen kännyköillä on vielä jokseenkin hankalaa, sillä erillisen sovelluksen, lisälaitteiden ja ylimääräisen säätämisen kanssa menee melkoisesti aikaa. Mikäli kuitenkin Google saa nivottua tekniikan helppokäyttöiseksi ominaisuudeksi suoraan Androidin kamerasovellukseen, niin sille löytyy varmasti valokuvaamisesta kiinnostuneita käyttäjiä.Lue lisää Florian Kainzin kokeilusta täältä ja katso koko kuva-albumi läpi täältä