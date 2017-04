Musiikkisovellus Spotify ja musiikkikappaleiden sanoitusten merkityksiä avaava Genius ovat tuoneet "Behind the Lyrics"-ominaisuuden Spotifyn Android-sovellukseen.Kappaleiden taustoja avaava ominaisuus toimii tällä hetkellä soittamalla Behind the Lyrics: Hip Hop- tai Today's Top Hits -soittolistoja. Kappaletta soitettaessa näytölle ilmestyy kortteja, joista näkyy Geniusin keräämiä tietoja kappaleen taustoista.Ominaisuus tuotiin iOS:n Spotify-sovellukseen jo viime vuonna.