Arvostelussa Samsung Galaxy S8+ – Markkinoiden kaunein puhelin

Muotoilun uudistamisessa pioneerin roolin on ottanut Galaxy S8:n myötä Samsung. Puhelimissa käytetään isoja näyttöjä, mutta siitä huolimatta rungon koko ei ole juuri muuttunut tavallisesta. Samsung on siis puristanut aiempaa enemmän pienempään tilaan. Munamiehen sanoin: iso näyttö, pieni paketti.

Kauneus on tietysti katsojan silmässä, mutta on aika hankala keksiä päteviä perusteluita sille, etteikö Samsungin Galaxy S8 ja Galaxy S8+ olisi tällä hetkellä kaikkein kauneimmat älypuhelimet. Ei tee myöskään lainkaan heikkoa julistaa Galaxy S8 historian kauneimmaksi älypuhelimeksi.

Galaxy S8:ssa silmään erityisesti iskee sen kaunis Infinity Display -näyttö, joka valtaa puhelimen etuosan lähes täysin. Kaarevat reunat varmistavat sen, että kaikki saatavilla oleva tila tulee hyödynnettyä näytön käyttöön, vaikka kaarevat reunat ovatkin todellisen käytön kannalta melkoista hukkatilaa.

Galaxy S8+:sta löytyy peräti 6,2 tuuman näyttö, mutta siitä huolimatta se ei ole sen leveämpi kuin vanhat 5,0 tuuman älypuhelimetkaan. Tämän takia se mahtuu luontevasti kämmenen sisään ja puhelinta on luontevaa käsitellä. Erikoisen kuvasuhteen (18,5:9) takia puhelin on kuitenkin poikkeuksellisen korkea, mikä on sekä hyvä että huono asia. Mobiililaitteille suunnatut sisällöt ovat yleensä suunniteltu vertikaaliseen käyttöön, joten Galaxy S8+:n näytölle mahtuu paljon sisältöä (esimerkiksi verkkosivut). Toisaalta puhelimen luonteva käyttö yhdellä kädellä on käytännössä mahdotonta, koska kenelläkään ei ole sellaisia sormia, että niillä yltäisi näytön yläreunaan kiinni. Lisäksi korkea puhelin ei mahdu oikein mitenkään tavallisten farkkujen taskuun, minkä takia esimerkiksi autoa ajaessa sai pelätä luurin putoamista penkin alle (mistä voi koitua jälkikäteen laskukin, sillä puhelinhan on käytännössä lasia kauttaaltaan).

Yhden käden käytön mahdollistavan käyttökokemuksen Samsung on Applen tyyliin yrittänyt tarjota kompromissiratkaisun kautta. Painamalla kolmesti kotinäppäintä tai pyyhkäisemällä näytön alakulmista, saat näytön näkymän ikkunoitua ja kutistettua haluttuun kokoon. Tämä tila pitää kuitenkin erikseen ottaa käyttöön asetuksista (Asetukset > Edistykselliset toiminnot). Vaihtoehtoinen tapa olisi ollut lisätä näytön kaarevaan osaan virtuaalinen scroll-palkki, jolla saisi vedettyä näytön yläreunassa näkyviä elementtejä alas samaan tapaan kuin iPhonen Reachabilityssä.

Näytön koon maksimoinnin vuoksi Samsung on hankkiutunut eroon fyysisestä kotinäppäimestä ja korvannut sen virtuaalisella painikkeella. Ratkaisu tuntuu ihan toimivalta, eikä fyysistä näppäintä tullut missään vaiheessa ikävä. Käyttökokemukseen saataisiin uutta ulottuvuutta jos Galaxy S8+:n näyttö osaisi tulkita myös kosketusten voimakkuutta. Kotinäppäin näkyy Always-On Display -tekniikan ansiosta myös silloin kun puhelin on lepotilassa. Puhelimen voi myös herättää painamalla tätä virtuaalista näppäintä.

Kotinäppäimen poisto johdatti Samsungin pienen ongelman eteen sormenjälkilukijan sijoittelun suhteen. Kaikkein luontevinta olisi ollut lisätä se näytön alle, jolloin virtuaalinen painike toimisi täysin kuin fyysinenkin näppäin aiemmin. Tällaista teknologiaa ei ollut kuitenkin saatavilla Galaxy S8:aan, joten sormenjälkilukija jouduttiin siirtämään näytön takaosaan. Tämä on ilmiselvä kompromissi, mikä hankaloittaa puhelimen käyttöä, mutta Samsung on ollut valmis luopumaan käytännöllisyydestä estetiikan edessä.

Sormenjälkilukija on sijoitettu puhelimen oikeaan reunaan (takaapäin katsottuna), mikä on hankala paikka oikeakätiselle ihmiselle. Koska puhelin on näytön takia hyvin korkea, on sormenjälkilukijakin korkealla ja siksi lukijaan voi olla hankala ylettyä. Valitettavasti toimiva tunnistusmenetelmä on onnistuttu pilaamaan pienillä epäkäytännöllisillä ratkaisuilla. Samsung on tosin yrittänyt panostaa vaihtoehtoisiin tunnistusmenetelmiin, kuten kasvontunnistukseen ja iirisskanneriin.

Infinity Displaytä ja sen aiheuttamia muutoksia lukuun ottamatta Galaxy S8:n perusdesign on käytännössä kopioitu suoraan Galaxy S7 edgestä. Tämä tarkoittaa siis lasista (Gorilla Glass 5) takakuorta, metallista kehystä ja kaarevia reunoja. Lasinen kuori on kaunis ja tuntuu mukavalta kädessä, mutta se on hankala pitää puhtaana ja kiiltävänä. Kamera on jiirissä takakuoren kanssa, joten perfektionistien ihon alle tunkeutuvaa pientä “kyhmyä” Galaxy S8:ssa tai Galaxy S8+:ssa ei ole.

Galaxy S8:aa ladataan USB-C-portin kautta ja sen vierestä löytyy vanha kunnon 3,5 millimetrin audioportti, joka ei enää nykypäivänä tahdo olla itsestäänselvyys puhelimissa – valitettavasti. Puhelimen mukana toimitetaan AKG:n nappikuulokkeet.

Tekniikka