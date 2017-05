Opas: Skannaa monisivuisetkin dokumentit PDF:ksi Androidilla ilmaiseksi

ilmaisen

1) Lataa Google Drive

2) Avaa skannaustoiminto

3) Skannaa ensimmäinen sivu

4) Säädä asetuket ja rajaukset

5) Valmis

Toisinaan tien päällä tulee tarvetta saada sopimuspohjia tai muita useampisivuisia tekstidokumentteja skannattua ja lähetettyä eteenpäin. Monesti ratkaisuna on napsia kustakin sivusta erillinen kuvansa kännykän kameralla, mutta tällöin monisivuisen yhtenäisen dokumentin edut menetetään - ja lopputuloskin on varsin epäammattimainen.Onneksi Androidilla useampisivuisen dokuemntin skannaaminen PDF-muotoon on varsin helppoa, kiitos-sovelluksen.Joten tässäpä ohjeet dokumenttien skannaukseen Androidilla:Aivan ensimmäiseksi täytyy ladata puhelimeen ns. täysversio. Ohjelman voi ladata täältä Avaa Google Drive ja klikkaa oikeassa alakulmassa olevaaNyt, valitse esiinaukeavasta valikosta kohta "".Nyt, kohdista haluamasi dokuemntti niin, että se näkyy kokonaan ja on ainakin pääsääntöisesti suorassa sekä vaaka- että pystyakselilla. Suosittelemme valoisaa paikkaa, mutta niin, että et aiheuta dokumenttiin varjoja joko itsesi tai puhelimesi varjon takia.Käytä salamaa, jos tarpeellista ja klikkaa kuva ensimmäisestä sivusta.Nyt ensimmäinen sivu on skannattu.. Oikeassa yläkulmassa on nyt toimintonäppäimiä. Valitse näistä vasemmanpuolimmaisin eli-toiminto.Rajaa skannaamasi dokumentti sinisten nrajausviivojen avulla niin, että kukin dokumentin kulma on juuri sinisten ruudukoiden sisällä. Paina rajauksen lopuksi oikeasta alareunasta-merkkiäPalattuasi rajaustilasta takaisin,paina vielä-symbolia, vaan paina vasemmassa alakulmassa olevaa, jolloin voit skannata seuraavan sivun dokumenttiin.Toista "skannaus, rajaus, plussalla seuraava sivu" kunnes koko dokumentti on skannattu ja viimeistelty. Lopuksi paina päänäkymän oikeassa alakulmassa näkyvää "Valmis"-symbolia.Nyt siirryit takaisin Google Driven dokumenttilistaukseen ja äsken skannaamasi dokumentti lähetetään Google Driven pilvipalveluun Tämän jälkeen skannaamasi dokumentti löytyy Google Drivestä ja voit lähettää sen jakamistoiminnon kautta esim. sähköpostitse eteenpäin, joko linkkinä tai liitetiedostona.