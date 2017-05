Facebookilta iso uudistus: Yhdistää Instagramia, Facebookia ja Messengeriä

omistaa kasan maailman suosituimpia verkko- ja mobiilipalveluita, mutta yhtiö on ollut harvinaisen tiukka sen suhteen, että kukin palvelu on elänyt itsenäisesti omaa elämäänsä. Itse asiassairrottaminen lähes täysin irti Facebookista viimeisen parin vuoden ajan on ollut osa tätä kehitystä. Mutta nyt yhtiö on tehnyt osittaisen täyskäännöksen, ainakin kokeilumielessä. Huhut Yhdysvalloista kantautuvat että joillainFacebookia käyttävistä käyttäjistä Facebookin sovellus on alkanut yhdistämään Instagramin, Messengerin sekä Facebookin omat ilmoitukset saman ilmoitusalueen alle.Eli selaillessa Facebookia sen omalla sovelluksella, Facebookin ilmoituskuplaan ovat ilmestyneet myös Instagramin ja Messengerin ilmoitukset.Suurista Facebookin omistamista sovelluksista ainoastaanilmoitukset on jätetty - ainakin toistaiseksi - kokeilun ulkopuolelle. On myös epäselvää onko kyseessä vain Facebookin hetkellinen kokeilu, rajatulla käyttäjäjoukolla, vai onko muutos pysyvä ja tulossa laajemminkin käyttöön.