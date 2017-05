OnePlus esittelee tulevan OnePlus 5:n kaksoiskameran kyvykkyyttää Twitter-kuvassa

Can you tell which photo was taken with the OnePlus 5? pic.twitter.com/Pd27la4ewn -- OnePlus (@oneplus) May 29, 2017

OnePlus on julkaissut Twitterissä tänään kuvan, jolla se esittelee tulevan huippupuhelimen kamera laatua ennen kyseisen laitteen julkaisua. Huhutietojen mukaan OnePlus 5 esitellään n. kahden viikon päästä ja siitä löytyy ensi kertaa kiinalaisvalmistajan laitteessa kaksoiskamera.Twitterissä julkaistu kuva on kahtia jaettu kuva, jossa puoliskot ovat otettu oletetusti eri laitteilla. Viestissä kysytään kumpi puolisko on mielestäsi OnePlus 5:llä otettu. Luonnolisesti kyseessä on oikeanpuolinen kuva, joka vaikuttaa värikkäämmältä ja selkeämmältä, mutta kuva on sen verran pieni, että tarkempia johtopäätöksiä on vaikea tehdä. Kohinaa vaikuttaa olevan melkoisesti myös oikeanpuolisessa kuvassa.Yhtiö ei twiitissä paljasta myöskään mikä puhelin on toisella puolella. Onko kyseessä mahdollisesti OnePlus 3 tai OnePlus 3T vai jokin kilpailijan laite?OnePlus on kuitenkin tänä vuonna panostanut entistä kovemmin hyvään kameraan, josta tietysti kertoo paitsi kaksi linssiä kamerassa ja oheinen kuva niin myös merkittävä yhteistyö kameratestaaja DxO:n kanssa