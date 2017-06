Nyt saat kaikki Suomen uutiset myös äylkelloon!

on Marko Wallinin kehittämä-uutissovellus iPhonelle ja iPadille. Nyt sovelluksesta on julkaistu uusi versio, joka tukee myös-alustaa, eli uutisvahti toimii nyt myös Applen älykellojen kanssa.Sovellus on ladattavissa iTunesista, täältä:Highkara on avointa lähdekoodiaja käyttää HIGH.FI'n avointa ohjelmointirajapintaa . Sovellus on saanut varsin mukavan, 4,5 tähden keskiarvon, Applen iTunesissa ja on kehittynyt pikkuhiljaa yhä paremmaksi.Sovellus ei ole AfterDawnin kehittämä, vaan täysin itsenäinen tuote, joka sattuu vain käyttämään luomaamme APIa, tuoden HIGH.FI'n uutiset tarjolle myös Apple-maailmaan.Meillä on tarjolla myös viralliset, AfterDawnin kehittämät versiot HIGH.FI'sta sekä Androidille että Windows Phonelle . Marko Wallinin käsistä on syntynyt myös Jollalle tarkoitettu Haikala -uutissovellus Sailfish OS:lle.Kaikkinainen sovellusta koskeva palaute on tervetullutta, välitämme sen eteenpäin tekijälle - tai vastaavasti häneen voi ottaa suoraan yhteyttä esim tätä kautta