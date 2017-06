OnePlus paljasti The Vergelle valtaisan määrän OnePlus 5 -prototyyppejä

OnePlus 5 esitellään huomenna illalla Suomen aikaa, ja jo nyt tiedämme valtaisasti tulevasta laitteesta, mutta viimeisen puolen vuoden aikana huhuja ja vuotoja laitteesta on kuultu ja nähty tusinoittain.Vaikka ehkäpä useimmat näistä epävirallisista tiedoista ei enää pidä paikkansa, nyt kun tiedämme pitkälti julkaistavan laitteen, niin monet näistä pitivätkin mahdollisesti paikkansa julkaisuhetkellä. Tämän paljastaa yhtiön esittelemät prototyyppilaitteet, jotka The Verge ikuisti Kiinan Shenzhenin matkalla, jossa haastattelivat yhtiön johtoa.Itse artikkeli käsittelee pitkälti laitteen kameraa, joka on yhtiön mukaan tärkein uusi ominaisuus OnePlus 5:ssä, mutta kaksoiskameran lisäksi nähdään kuva, jossa on yli tusinan verran erilaisia prototyyppiversioita kesän uutuuspuhelimesta kuluneen vuoden ajalta.Kuvasta paljastuukin, että monet huhut esimerkiksi pystysuunnan kaksoiskamerasta, suorista antenniviivoista, koko laitteen levyisestä kameramodulista ovat pitäneet paikkansa jossain vaiheessa. Koska OnePlus sijaitsee maailman johtavassa teknologiateollisuuden tuotantokaupungissa, niin laitteiden prototyyppien luominen on nopeaa, joka on iso syy suureen määrään fyysisiä kokeiluja.The Verge on koostanut Shenzhenin reissusta kattavan artikkelin ja mielenkiintoisen videon, joka kannattaa ehdottomasti katsastaa täältä