OnePlus 3 ja 3T saavat muhkean päivityksen, OnePlus Launcher uusittu

OnePlus on hiljattain julkaissut uuden huippupuhelimen, OnePlus 5:n , jolle on toimitettu jo ensimmäinen ohjelmistopäivityskin , mutta yhtiö ei ole unohtanut edeltävien huippumallien käyttäjiä.OnePlussalta onkin nyt tulossa päivitys OnePlus 3:lle sekä sisarmalli 3T:lle, joka tuo mukanaan oikein mukavan määrän uudistuksia. Tässä vaiheessa kyseessä on vasta beetaversio, OnePlus 3:lla se kantaa nimeä Open Beta 19 ja OnePlus 3T:llä Open Beta 10, mutta odottaa sopii, että mikäli ei halua beetaversioita asentaa, niin ohjelmisto saapuu pian myös lopullisena versiona kaikkiin laitteisiin.Uusi versio tuo mukanaan täysin uudistetun OnePlus Launcherin 2.1-version, joka tukee mm. dynaamisia ikoneita ja monipuolisempaa kotinäkymän kustomointia. Päivityksen myötä hiljattain ladatut sovelluksen tunnistaa sinisestä merkistä, viisi viimeksi käytettyä sovellusta löytyy sovellusvalikon hakutoiminnosta ensimmäisenä, Play Kaupan ikonipaketteihin pääsee käsiksi suoraan asetuksista sekä käyttöliittymän widget-valintaa on parannettu.Näiden lisäksi tarjolla on tietysti myös pienempiä uudistuksia, mm. kelloon ja Bluetooth-yhteyksiin, ja luonnollisesti parannuksia vakauteen ja nopeuteen optimoinnin avulla. Alla OnePlussan tarjoama lista kaikista uudistuksista.