Facebook-sovelluksen kamera päivittyi uudella ominaisuudella

Facebook on viimeisen parin vuoden aikana pyrkinyt entistä tehokkaammin tuomaan uusia ominaisuuksia sen pikaviestimiin. Tällä yhtiö yrittää tietysti estää, että käyttäjät eivät tee joukkopakoa kilpaileviin sovelluksiin ainakaan ominaisuuksien takia.Samalla yhtiö tietysti pyrkii uudistamaan myös ydinsovelluksen toimivuutta, jotta käyttäjät eivät olisi Facebookin sovelluksista ei käytettäisi ainoastaan Messengeriä ja WhatsAppia. Uusin uudistus Facebook-sovellukseen tuleekin kameraan.Yhtiö on kaikessa hiljaisuudessa lisännyt sovelluksen kameraan uuden ominaisuuden. Joillekin jo julkaistu päivitys tuo kameraan ominaisuuden, jolla voi nauhoittaa GIF-animaatioita.Videokuvan lisäksi GIF-animaatioon voi lisätä myös kehyksiä ja suodattimia.Hiljattain GIF-animaatiot tuotiin Facebookin kommenteihin, joten on vain luonnollista, että nyt niitä voi luoda suoraan sovelluksen kamerastaosiosta. Ominaisuus ei tosin tue muita palveluita, joten animaatiot voi julkaista vain Facebookissa.Päivitystä ei ole vielä julkaistu kaikkien saataville, joten kyseessä on todennäköisesti portaittainen julkaisu tulevien viikkojen tai kuukausien aikana.