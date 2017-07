Galaxy Note7:n korjattu FE-versio avattiin, akku muuttunut

Viime syksyn tulipalovaaroja aiheuttanut Note7 oli yksi miesmuistin ongelmallisimmista älypuhelinjulkaisuista. Parin epäonnistuneen julkaisun jälkeen Samsung päätti kuopata laitteen ainoastaan herättääkseen sen henkiin seuraavana vuonna.Nyt Note FE -nimeä kantava laite on saapunut Koreassa myyntiin ja se on löytänyt tiensä myös iFixitin käsiin . Laitteiden purkamiseen ja korjaamiseen erikoistunut sivusto kertookin miltä uusittu Note7 näyttää sisältä.Tehdaskorjattu laite sisältää pitkälti samat sisuskalut kuin alkuperäinen Note7, mutta muutoksiakin on. Käytännössä kaikki akkua lukuunottamatta ovat täysin muuttumattomana samoilla paikoillaan, mutta akku on vaihdettu.Tällä kertaa Notessa on pienempi 3200 milliampeeritunnin akku. Alkuperäisessä Note7:ssä puolestaan akkukapasiteettia oli 3500 milliampeerituntia.Kuten muidenkin laitteiden kohdalla, iFixit julkaisi myös korjattavuusarvion. Silläkään osa-alueella ei ole mikään muuttunut ja uusi Note FE saa arvioksi 4/10.Tässä vaiheessa ei ole virallista tietoa onko Note FE saapumassa Euroopan (tai Yhdysvaltojen) markkinoille.