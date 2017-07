Nokia-puhelimia valmistavan HMD Globalin toimitusjohtaja sai kenkää

HMD Global tuli tunnetuksi viime vuonna hankkiessaan oikeudet Nokia-brändiin puhelinmarkkinoilla ja vuokratessaan lisenssejä mobiiliteknologioihin Nokialta. Sittemmin yhtiö on julkaissut useita puhelimia, joihin lukeutuu mm. uusi Nokia 3310 sekä Android-älypuhlimet Nokia 3 , Nokia 5 ja Nokia 6.Nyt yhtiössä on tapahtunut jotain odottamatonta, sillä HMD Globalin toimitusjohtaja Arto Nummela on jättänyt firman. Nummela on irtisanoutunut yhtiöstä tänään ja jättää toimen välittömästi. Arto Nummelan paikan väliaikaisena toimitusjohtajana ottaa yhtiön johtajistoon kuuluva Florian Seiche.Luonnollisesti tarkempaa tietoa lähdön syistä ei kerrota, mutta HMD Globalin tiedotteen mukaan osapuolet päättivät asiasta yhteistyössä. Kyseessä on kuitenkin selkeästi potkut, jotka on voinut tulla hyvinkin esimerkiksi Android-älypuhelinten toimitus- ja myyntivaikeuksista tai ehkäpä jopa tulevan huippupuhelimen ongelmista.Erittäin todennäköisesti taustalla ovat jotkin erimielisyydet, joita ei saatu selvitettyä, koska Nummelan potkut laitettiin käytäntöön heti, eikä kyseessä ollut hallittu poistuminen, kuten monesti yhtiöiden suunnanmuutoksissa. Jokin on mennyt selvästi vikaan, koska muutos haluttiin tehdä ennen tämän vuoden puhelinmalliston finalisointia.