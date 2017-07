WhatsAppin toimintaa rajoitettiin Kiinassa – Kuvien ja videoiden lähetyksessä ongelmia

kohdistuvia estouutisia on kuultu etupäässä Brasilian suunnalta, mutta nyt Kiinan uskotaan rajoittaneen pikaviestipalvelun toimintaa maassa. Kuvien ja videoiden lähettäminen maassa ei ole välttämättä onnistunut, mikä johtuu The New York Timesin haastatteleman asiantuntijan mukaan valtiollisen toimijan puuttumisesta.Kuvien ja videoiden estämisen motiivina epäillään olevan Kiinan hallinnon kannalta epämieluisan kuvamateriaalin leviämisen estäminen. Toisinajattelija Liu Xiaobon kuolema, Hongkongin erityishallintoalueen juhlallisuudet sekä Kiinan kommunistisen puolueen 19. puoluekokouksen lähestyminen saattavat olla tekijöitä, joiden takia tiedonsiirtoa halutaan rajoittaa.WhatsAppin toiminnan rajoittamisen etuna on Kiinan näkökulmasta sekin, että kansalaiset saattavat suosia paikallista WeChat-palvelua aikaisempaa enemmän. Voikin olla, että kyseessä on protektionistinen toimi, jolla yritetään pönkittää WeChatin asemaa. Aiemminkin Kiinan sensuuritoimet ovat toimineet paikallisten palveluiden hyväksi, esimerkkeinä Baidu-hakukone (Google-sensuuri) sekä Weibo (Twitterin esto).