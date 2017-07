Arvostelussa Nokia 3 - Suomessa suunniteltu edullinen Android-älypuhelin

Kotimaisen HMD Globalin suunnittelema Nokia 3 on ensimmäinen markkinoille tulleista kolmesta (Nokia 3, Nokia 5 ja Nokia 6) Android-käyttöjärjestelmällä varustetusta Nokia-älypuhelimesta. Nokia 3:n suositushinta on 150 euroa ja se on kolmesta uudesta Nokiasta halvin. Puhelin on valmistettu Kiinassa ja vanhaa Nokiaa puhelimessa edustavat ainoastaan nimi ja logot. Ensituntumia Nokia 3:sta voi lukea täältä. Puhelimen suosituimpia kilpailijoita ovat ovat alle 150 euron hintaluokassa Huawei P8 Lite, viime vuoden Samsung Galaxy J5 ja Honor 7 Lite. Etukäteen ajateltuna Nokia 3 erottuu näistä erityisesti tuoreella Android-käyttöjärjestelmäversiollaan ja ulkoasullaan. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 7.0 (Nougat), EMUI 5.1

Mitat:

143,3 x 71,4 x 8,68 mm

Paino:

140 g

Näyttö:

5", 1920x1080 pikseliä

Suoritin:

Mediatek MT6737

RAM:

2 GB

Tallennustila:

16 GB

Kamerat:

Takana 8 megapikseliä (f/2), edessä 8 megapikseliä (f/2)

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC

SIM:

2x nano-SIM

Akku:

2630 mAh

Muuta:

3,5 mm jakkiliitäntä, micro-USB-latausliitäntä Ulkonäkö Nokia 3 on varsin tyylikäs ja kompakti älypuhelin, vaikka eron laatutuntumassa kalliimpiin puhelimiin huomaakin. Ulkoisesti se on nykyaikainen ja tuntuu kevyeltä. Pienellä väännöllä Nokiaa ei saa natisemaan ja rakenne tuntuu muutenkin vankalta.

Puhelimesta löytyy takavuosilta tuttu Nokia-logo sekä edestä että takaa. Vasemmalla reunalla on peräti kaksi kelkkaa, jotka voi avata pakkauksessa mukana tulevalla avaustyökalulla. Ylemmästä kelkasta löytyy kaksi nano-SIM-korttipaikkaa ja alemmasta yksi microSD-korttipaikka. Valmistusmateriaalina on reunoilla alumiini ja takana polykarbonaattimuovi. Kamera nousee hieman esiin takapinnasta, mutta ei niin paljoa, että puhelin olisi kiikkerä tasaisella pinnalla. Plussaksi on laskettava, että puhelimen pinta ei ole erityisen liukas, eikä se kerää sormenjälkiä näyttöön tai takapintaan. Tekniikka Nokia 3:n järjestelmäpiirinä on viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla esitelty neliytiminen Mediatek MT6737. Samaa piiriä käyttäviä älypuhelimia ei ole Suomessa juuri myynnissä, mutta se on teknisiltä ominaisuuksiltaan vertailtavissa Snapdragon 410 -järjestelmäpiiriin, joka löytyy mm. suunnilleen samalla hinnalla myytävästä viime vuoden Samsung Galaxy J5 -puhelimesta. Suorituskyvyn puolesta esimerkiksi Kirin 650 -piirillä varustettu Honor 7 Lite pesee Nokian selvästi, mutta iäkkäällä puhelimella päivitettävyys on selvästi heikompi. Nokia 3 saa suositussa AnTuTu-suorituskykytestissä noin 27 000 pistettä, mikä on varsin vaatimaton tulos. Puhelimella on mahdollista pelata useimpia Android-pelejä, mutta esimerkiksi suositun Pókemon Gon pelaaminen on niin tökkivää, että Nokia 3:a ei voi suositella suorituskykyä vaativien pelien pelaamiseen. 1280 x 720 pikselin näyttö on Nokiassa kirkas ja on luettavissa kohtuullisen hyvin auringonpaisteessakin. Myös äänet saa puhelimessa varsin kovalle, vaikka ne eivät laadullisesti olekaan huipputasoa. Kevyellä käytöllä Nokian akun voi luottaa kestävän yhdellä latauksella kokonaisen päivän, mutta esimerkiksi pelaamalla tai nettiä hotspot-toiminnolla jakamalla sen hyydyttää nopeasti. Latausliitäntänä on älypuhelimissa pitkään käytössä ollut micro-USB, joka on ollut pikku hiljaa siirtymässä sivuun uudemman USB Type C:n tieltä. Puhelimen lataamiseen kannattaa myös varata muutama tunti aikaa, sillä se ei tue pikalatausta. Käytettävyys Nokia 3:n käyttöjärjestelmä oli testaushetkellä Android Nougat, johon HMD Global on tuonut nk. launcherin avulla käyttöliittymään muutamia navigointia helpottavia ominaisuuksia. Nokiassa ei ole aivan yhtä paljon asetuksia ja säädettävää kuin kalliimmissa puhelimissa, mutta käytännössä kaikki tarvittava löytyy. Tekniikkapuolella merkillinen puute Nokia 3:ssa on se, että navigointipainikkeissa ei ole taustavaloa. Painikkeita voi olla välillä vaikeata erottaa päiväsaikaankin, mutta erityisesti hämärässä niissä on aluksi pientä hakemista. Perusasetuksilla kotinäkymässä ovat esillä kellonaika, Google-haku, Play-kauppasovellus ja Google-kansio, jossa on valmiiksi asennettuja Google-sovelluksia. Alhaalla on ylöspäin vedettävissä oleva sovellusvalikko, jossa päällimmäisinä näkyvät puhelut, viestit, yhteystiedot, kamera ja selain. Kotinäkymästä oikealle pyyhkäistessä tulee esiin Googlen näkymä, jossa on ajankohtaisia tietoja esimerkiksi säästä ja uutisista.

Suorituskyvyn puute vaikuttaa Nokia 3:ssa käytettävyyteen. Esimerkiksi virtuaalinäppäimistön ilmestymisessä saattaa olla viive, sovellusvalikon esiin vetäminen kotinäkymässä saattaa olla pätkivää ja kamerasovelluksen avaamisessa on merkittävä viive. Jos jonkin sovelluksen haluaa avata nopeasti, puutteellinen suorituskyky voi tulla nopeasti esteeksi. HMD Global on luvannut uusille Nokia-puhelimille kuukausittaisia tietoturvapäivityksiä ja Android-käyttöjärjestelmäpäivityksiä. Nähtäväksi jää, pystyykö yhtiö pitämään lupauksensa. Testauksen aikana Nokia 3:ssa oli Android 7.0 huhtikuun tietoturvakorjauksella.

Kamerat Nokia 3:sa on kahdeksan megapikselin kamera sekä takana että edessä. Molemmissa on autofocus aukkoluvun ollessa f/2. Koskettamalla tehtävä tarkennus toimii hyvin, mutta muuten Nokia 3:n halpa hinta näkyy selvästi kamerassa. Kuvat ovat kyllä kehittyneet viimeisen parin vuoden aikana myös näissä alle 200 euron älypuhelimissa, mutta kovin näyttäviä kuvia kameroilla ei edelleenkään saa.

On varmasti paljon käyttäjästä kiinni, kuinka hyvä kameran täytyy olla älypuhelimessa, jotta sitä voi sanoa riittävän hyväksi. Oma mielipiteeni on, että päiväsaikaan kuvatessa kuvista voi saada oikealla valaistuksella ihan kohtuullisen laatuisia, mutta toisaalta ero pari sataa euroa kalliimpiin puhelimiin on todella iso. Hämärässä Nokia 3:n kameralla kuvaaminen on melkein toivotonta. Esimerkiksi lomamatkalle lähtiessä puhelimen rinnalle onkin suositeltavaa ottaa mukaan erillinen kamera. Hyvää Nokia 3:n kameroissa on se, että etukamera ei jää laadussa juurikaan takakamerasta jälkeen. Videokuvaus on rajoitettu 720p:n tarkkuuteen. Valokuvauksen tapaan videokuvaus ajaa asiansa hyvissä kuvausolosuhteissa nopeana tallennusmuotona, mutta esimerkiksi hämärässä rajat tulevat nopeasti vastaan.

Yhteenveto Nokia 3 on kelpo älypuhelin ottaen huomioon sen hinnan. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Nokia-älypuhelinten joukosta Nokia 5 ja Nokia 6 tarjoavat parempaa vastinetta rahoille. Nokia 3 vakuuttaa ulkoisella rakenteella ja tuoreella Androidilla, mutta suorituskyvyn puutteen huomaa jo peruskäytössä, kuten selaimen käytössä ja puhelimen valikoissa. Android-käyttöjärjestelmä takaa, että puhelimelle tulee aina löytymään ajantasaisia sovelluksia ja valmistaja on luvannut päivittää myös itse käyttöjärjestelmää ja tietoturvaa. Jos lupaukset onnistutaan pitämään, on Nokia-älypuhelimilla merkittävä kilpailuetu moneen samanhintaiseen puhelimeen nähden. Puhelin on asetuksiltaan ja käytettävyydeltään hyvällä tavalla yksinkertainen. Plussana on myös joillekin käyttäjille tärkeä mahdollisuus käyttää kahta SIM-korttia. Nokia 3:n hintaluokka on erittäin kilpailtu. Halvemmissa Android-puhelimissa tuntuu usein olevan jokin pullonkaula, joka tekee niistä lyhytikäisiä. Jos puhelimeen käytettävän budjetin ehdoton yläraja on 150 eurossa ja älypuhelimen käyttötarkoitus ei ole pelaamisessa, on Nokia suosittelun arvoinen ilman suomalaisuudesta tulevia lisäpisteitäkin. Myös Nokia 5 on tällä hetkellä Puhelinvertailun testissä ja siitäkin on luvassa arvostelu.