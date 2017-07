Tämä on kuumin sovellus juuri nyt – Suomalaisetkin löytäneet sen jo

latauslistojen kärkipaikoille on kiitänyt uusi viestisovellus, Sarahah. Suomessa sovellus on App Annien mukaan viidenneksi ladatuin sovellus ja Yhdysvalloissa se on toisiksi ladatuin ohjelma heti YouTuben jälkeen. Sarahah on sijoittunut hyvin myös Ranskassa, Britanniassa ja Australiassa.Sarahahin kautta käyttäjä voi lähettää toiselle viestejä, aivan kuten missä tahansa viestipalvelussa. Homman juju on kuitenkin siinä, että vastaanottaja ei voi vastata lähetettyihin viesteihin. Viestittely tapahtuu anonyymisti. Alun perin ajatuksena oli tarjota yrityksille viestintäkanava, jonka kautta työntekijät voi antaa palautetta yrityksen toimintaan liittyen ilman debattia tai pelkoa oman henkilöllisyyden paljastumisesta.Palvelu on kehitetty täysin itsenäisesti ja sen verkkoinfrastruktuuri on tähän asti toiminut Microsoftin antamien pilvikapasiteettikrediittien avulla. Ohjelman kehittäneen Zain al-Abidin Tawfiqin mukaan ilman ilmaista kapasiteettia hän olisi joutunut ottamaan henkilökohtaista lainaa tai hankkimaan sijoituksia. Sarahah oli alun perin pelkkä web-palvelu.Sarahah on ladattavissa Androidille Google Playstä ja iPhonelle App Storesta