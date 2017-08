Galaxy Note8:n tekniikka paljastui – Tätä 1000 euron puhelin pitää sisällään

:n lanseeraukseen ei ole enää aikaa kuin 20 vuorokautta, joten näihin aikoihin voisi olettaa puhelimen teknisten tietojen vuotavan nettiin. Näin onkin käynyt luottovuotajan Evan Blassin lähteiden kautta Blass paljasti jo aiemmin Galaxy Note8:n ulkonäön muutamien vuotokuvien muodossa. Kuten ennakkoon ehkä osattiin odottaa, puhelin muistuttaa varsin paljon Galaxy S8:aa – puhelimen kulmat vain ovat hieman terävämmin muotoiltu. Nyt hänen lähteet ovat kertoneet vihiä puhelimen teknisistä ominaisuuksista.Galaxy Note8 perustuu Galaxy S8:n tavoin Snapdragon 835:een ja Exynos 8895 -järjestelmäpiiriin. Jälkimmäistä piirivalintaa käytetään todennäköisesti Suomessa myytävässä mallissa. Näytöllä on kokoa 6,3 tuumaa ja sen tarkkuus on 1440 x 2960 pikseliä (kuvasuhde on siis 18,5:9). Fyysisiltä mitoiltaan Note8:n on 162,5 x 74,6 x 8,5 mm.Puhelimen takapuolta hallitsee kahdesta 12 megapikselin kennosta koostuva kamerajärjestelmä. Pääkameran optiikan aukkoluku on f/1,7 ja kaksinkertaiseen optiseen zoomaukseen tarkoitetun toisen kameran optiikka on f/2,4. Molemmat kamerat on optisesti vakautettuja.Akku on Note8:ssa hienoinen pettymys, sillä sen kapasiteetti on vain 3300 milliampeerituntia. Viime vuonna esitellyssä Note7:ssä käytettiin 3500 milliampeeritunnin akkua. Puhelimella tulee olemaan hintaa Blassin mukaan lähes 1000 euroa.