Vertailussa kaksoiskamerat: OnePlus 5 vs iPhone 7 Plus

Hiljattain markkinoille saapunut OnePlus 5 on kiinalaisyhtiön yritys parantaa edellisvuoden huippupuhelimista. Tällä kertaa kenties tärkein uudistus on tapahtunut kamerassa, joka on päivitetty ensimmäistä kertaa OnePlus-laitteessa kaksoiskameraan.OnePlus 5 sisältää paljon samaa kuin tämän hetken paras iPhone-malli. Viiden ja puolen tuuman näytön sekä melkoisesti samankaltaisen ulkonäön lisäksi OnePlus on päättänyt tuoda huippupuhelimeensa kaksoiskameran, joka muistuttaa kovasti Applen ratkaisua.Itse kameroissa on tietysti myös eroja, mutta ne tarjoavat mm. samankaltaisen käyttöliittymän, zoomi-ominaisuuden sekä bokeh-efektiä jäljittelevän potrettimoodin.OnePlus 5 tarjoaa kaksi 16 megapikselin kameraa, joista toinen on f/1.7-aukolla (24mm) ja toinen f/2.6-aukolla (36mm). Näiden avulla saadaan aikaiseksi 1,6 kertainen optinen zoom, jota parannetaan ohjelmistollisesti kaksikertaiseksi. OnePlus on kutsunut kaksinkertaista zoomia häviöttömäksi.Applen kaksoiskameraratkaisu koostuu f/1.8-aukon ja f2/2.8 aukon tarjoavista kameramoduuleista, joiden 28mm ja 56mm linssit antavat suoraan mahdollisuuden tasan kaksikertaiseen optiseen zoomiin. Molemmista kameroista löytyy vaihetunnistukseen perustuva automaattitarkennus sekä kaksois-LED-salama.OnePlus 5 luottaa vakautuksen osalta täysin elektroniseen (EIS) eli ohjelmistolliseen ratkaisuun, kun taas Applella on tarjota optinen kuvanvakain (OIS).Otimme molemmilla puhelimilla viisi kuvaa ja tarkastelemme niitä alla muutamien yksityiskohtien perusteella sekä yleisemmin muun muassa valotuksen sekä valkotasapainon osalta. Jokaisessa kuvassa iPhone 7 Plus on vasemmalla ja OnePlus 5 oikealla. Klikkaa kuvia suuremmaksi, voit siirtyä seuraavaan/edelliseen kuvaan nuolinäppäimillä.