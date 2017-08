Uusien Galaxyjen ärsyttävä piirre ei häviä vielä – Muutos vasta ensi syksynä

ei tule saamaan näyttöön integroitua sormenjälkilukutekniikkaa valmiiksi ennen ensi kevättä, arvioi KGI Securities . Näin ollen:n sormenjälkilukija löytyy edelleen puhelimen takakuoresta.Mikäli tieto pitää paikkansa, voi Apple hengähtää ainakin hetkeksi vaikkei se saisi omaa näyttöön integroitua sormenjälkilukijaa valmiiksi iPhone 8:aa varten. Toisaalta jos Apple on onnistunut tässä, niin iPhone on onnistunut tällä saralla hankkimaan hienoisen teknisen etumatkan Galaxyihin nähden.Huhujen mukaan Samsung yritti integroida sormenjälkilukijan jo Galaxy S8:n näyttöön, mutta yritys ei onnistunut tyydyttävällä tavalla. Tämän takia Samsung joutui hätäratkaisuna lisäämään lukijan puhelimen takapuolelle kameran viereen, mitä kriitikot eivät ole pitäneet optimaalisena paikkana.KGI:n analyysin mukaan Samsungilla ei ole syytä kiirehtiä uuden teknologian kanssa, koska Galaxy S9:ään on tulossa muitakin myyntivaltteja, kuten uusi iirisskanneri ja kaksoiskamera.