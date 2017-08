OnePlus paljasti – Ei uutta Androidia OnePlus 3:lle ja 3T:lle ensi vuonna

OnePlus kaataa kylmää vettä OnePlus 3:n ja 3T:n käyttäjien päälle, sillä kiinalaismerkki ei aio julkaista uusia Android-käyttöjärjestelmäpäivityksiä puhelimille Android O:n jälkeen.OnePlus on reilun vuoden vanha ja 3T esiteltiin vain yhdeksän kuukautta sitten. Yleensä lippulaivapuhelimet päivittyvät ainakin seuraavan parin vuoden ajan uusimpaan käyttöjärjestelmään, mutta OnePlussalla näytetään tinkivän ohjelmistotuessa. Vaikka OnePlus 3 ja 3T eivät päivitykään Android O:n jälkeen tuoreimpaan käyttöjärjestelmään, niin tietoturvapäivityksiä on kuitenkin luvassa.Tieto puhelimien ohjelmistopäivityksistä tuli ilmi OnePlussan tuotejohtajan foorumikirjoituksesta . Jää nähtäväksi jääkö "Android P" viimeiseksi päivitykseksi OnePlus 5:n tapauksessa.