Kumpi kannattaa ostaa, Nokia 8 vai OnePlus 5?

Vertailussa

Nokia 8

OnePlus 5 Kuvat



Mitat

151,5 x 73,7 x 7,9 mm

154,2 x 74,1 x 7,25 mm Paino

160 g

153 g Runko

Alumiinia

Alumiinia Käyttöjärjestelmä

Android

Android Näyttö

5,3", 2560 x 1440 pikseliä, LCD

5,5", 1920 x 1080 pikseliä, AMOLED RAM

4 GB

6 / 8 GB Tallennustila

64 GB

64 / 128 GB Kamera

2 x 13 MP ja 13 MP (edessä)

16 + 20 MP ja 16 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On

On Suoritin

Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Akku

3090 mAh

3300 mAh Hinta

n. 599 €

499 € (64GB)

HMD Globalilta on viime vuoden lopusta lähtien odotettu kieli pitkällä lippulaivapuhelinta, joka näyttäisi millaista rautaa Nokia-puhelimet parhaimmillaan ovat. Sellainen puhelin esiteltiin Lontoossa eilen illalla, puhelin kantaa nimeä Nokia 8.Nokia 8:n tarkka hinta vaihtelee alueittain, mutta maailmanlaajuisen keskihinnan arvioidaan olevan 599 euroa. Tämän perusteella puhelin asettuisi kisaamaan Suomessa muun muassa Honor 9:ää ja Elisalla myynnissä olevaa OnePlus 5:tä vastaan. Vertaillaan siis Nokia 8:n teknisiä tietoja Elisalla hurjasti myyneeseen OnePlus 5:een.Kokonsa osalta puhelimet ovat suunnilleen yhtä suuret, vaikka näyttö onkin Nokia 8:ssa hieman pienempi (5,3" vs 5,5"). Paksuutta ja painoa Nokia 8:ssa on enemmän kuin OnePlus 5:ssä, vaikka esimerkiksi akku onkin nokialaisessa pienempi. Molemmissa puhelimissa takakuoren materiaalina käytetään anodisoitua alumiinia. Muotoilullisesti puhelimet edustavat perinteistä tyyliä, jossa näytön alapuolella on sormenjälkilukijalla varustettu kotinäppäin. Joissain uusissa lippulaivamalleissa etupuoli on pyritty kattamaan kokonaan näytöllä.Vaikka Android-puhelimia saatetaan haukkua toistensa klooneiksi, jotka eroavat korkeintaan kameran osalta toisistaan, niin Nokia 8 ja OnePlus 5 sentään eroavat toisistaan joiltain osin. Samaakin löytyy, sillä molemmissa puhelimissa on Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri. Kuten todettua, OnePlus 5:ssä on suurempi näyttö, mutta se on samalla myös epätarkempi: Nokia 8:ssa on terävä QHD-tasoinen LCD-näyttö, kun taas OnePlus 5:ssää käytetään Full HD -tarkkuuksista OLED-paneelia.Ekstraa Nokia 8:aan tuo Nokian OZO-kameraa varten luoma tilaäänitallennus, joka taltioi ääntä kaikista suunnista. Lisäksi HMD Global markkinoi puhelimen kameran "bothie"-kuvaustilaa, joka tallentaa videota ja still-kuvia samaan aikaan etu- ja takapuolelta.Nokia 8:ssa ja OnePlus 5:ssä on molemmissa kaksoiskamerajärjestelmä, mutta ne eroavat oleellisesti toisistaan. Nokia 8:ssa käytetään Huawei-tyylisesti värillistä ja monokromaattista 13 megapikselin kennoa, kun taas OnePlus 5:ssä 16 ja 20 megapikselin kennot tallentavat molemmat väriä. Nokialaisessa värillinen kenno on optisesti vakautettu, kun taas OnePlus luottaa tyystin digitaaliseen vakautukseen. OnePlus 5:ssä on tosin kirkkaampi optiikka, aukkoluku on jopa f/1,7 kun taas Nokia 8:ssa aukkoluku on vain f/2,0.Molemmissa puhelimissa käytetään kevyesti muokattua Androidia.Hintaeroa puhelimilla näyttäisi olevan 100 euroa. Jokainen voi itse miettiä onko puhelimilla niin paljoa eroa, että hinta ero olisi Nokian eduksi perusteltavissa.