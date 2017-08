hetki sitten esittelemä Galaxy Note8 -älypuhelin tulee Suomessa myyntiin syyskuun 15. päivänä ja se maksaa rapsakat 1029 euroa. Note 8:n tarkemmat tekniset tiedot löytyvät edellä olevan linkin takaa, mutta jos lukeminen ei ole sinun juttusi, niin puhelimen tärkeimmät ominaisuudet on koostettu alla olevaan videoon.Galaxy Note 8:ssa on parannettu S Pen -kynän toimintaa, minkä lisäksi laitteesta löytyy uusi kaksoiskamerajärjestelmä, joka mahdollistaa optisen zoomauksen (2x) sekä kuvien taustan hävittämisen bokeh-efektillä. Molemmissa kameroissa on optinen kuvanvakain.