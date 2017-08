Uusi Galaxy Note8 ei toimi vanhoissa Gear VR -laseissa – Samsung esitteli taas uuden

Menneiden vuosien aikana ainakin yksi asia on tullut selväksituotelanseerauksista:-katselulaseja ei kannata ostaa ajatellen, että kyseinen malli olisi kovin pitkäikäinen. Samsung nimittäin julkaisee vähän väliä uusia versioita Gear VR:stä, koska uusi puhelin ei välttämättä sovi vanhaan Gear VR -versioon.Näin on käynyt tälläkin kertaa, sillä eilen esitelty Galaxy Note8 ei kaikesta päätellen mahdu Galaxy S8:lle tarkoitettuun Gear VR -versioon, minkä vuoksi Samsung on nyt esitellyt uuden version katselulaseista. Suomessa Gear VR:ää ei ole valittu ennakkotilaajien lahjaksi, vaan sen sijaan he saavat yli 1000 euroa maksavan puhelimen kylkiäisenä Samsung DeX -telakan.Vaikka Note8 sopii yhteen vain tämän uusimman Gear VR:n kanssa, niin katselulasit ovat kuitenkin taaksepäinyhteensopivat eli uusimmissa laseissa voi käyttää myös Galaxy S8:aa, S8+:aa, S7:ää, S7 Edgeä, S6:ta, S6 Edgeä, S6+:aa ja Note 5:tä. Samsung Galaxy Note 8:n tekniset tiedot löydät Puhelinvertailun uutisesta . Puhelimen ominaisuuksien lyhyt videoesittely löytyy täältä