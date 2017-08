Suosituimmat kännykkäsovellukset Jenkeissä - listassa muutama "Mitä ihmettä..?"-kohta

on julkaissut listan Yhdysvaltain suosituimmista sovelluksista. Listalta löytyy muutama mielenkiintoinen poiminta, mutta muilta osin lista on täydellistäjadominointia.Yhdysvaltain markkina poikkeaa monesta eurooppalaisen maan listasta joiltain osin. Maassa Applen osuus on merkittävästi isompi kuin monessa muussa länsimaassa - tilastojen mukaan Applella on yli 40 prosentin markkinaosuus Yhdysvaltain älypuhelimista.Kuten listasta näkyy, Facebookia käyttää 81% älypuhelinkäyttäjistä. Hyvänä kakkosena keikkuuomistama71 prosentin osuudella. Facebookin omistuksessa olevista sovelluksista myösjasijoittuvat top 10 -listalle. Googlen omistamista sovelluksista taas Googlen haku, Google Maps, GMail sekä Androidin sovelluskauppa Google Play löytyvät kaikki listalta.Erikoisimmat havainnot listalla ovat ehdottomasti Facebookin omistamanpuuttuminen listalta sekälöytyminen listalta. Pandora on Spotifyn kaltainen musiikkipalvelu, joten sovelluksen keikkuminen Yhdysvaltain top 10-listalla kuvaakin sitä, miten Pandora sai pitkän etumatkan, kun Spotifyn rantautuminen Uuteen Maailmaan kesti aikanaan usean vuoden ajan.