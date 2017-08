Suomalainen Next Games julkaisee Pokémon Gon tapaan pelattavan The Walking Dead -pelin

Tulevasta The Walking Dead: Our World -pelistä on julkaistu traileri. Peliä kehittää helsinkiläinen Next Games yhdessä The Walking Dead -televisiosarjaa tuottavan AMC:n kanssa.Trailerin perusteella Our World muistuttaa pelimekaniikaltaan suosittua Pokémon Go -peliä. Lisättyä todellisuutta hyödyntävässä pelissä pelaaja voi lahdata zombeja kaduilla, kaupoissa tai esimerkiksi omassa pihassa.Peliyhtiöllä on kokemusta The Walking Dead -peleistä ja AMC:n kanssa työskentelystä, sillä yhtiö julkaisi menestykseksi osoittautuneen The Walking Dead: No Man's Land -pelin mobiililaitteille kaksi vuotta sitten Next Gamesilta on tulossa myös Blade Runner 2049 -elokuvamaailmaan sijoittuva mobiilipeli.