Huawei julkisti IFA-messuilla uuden Kirin 970 -piirin, kuvaamisessa taakse jää Galaxy S8

Berliinin IFA-messuilla esiteltiin tänään Huawein toimesta uusi tekoälyllä varustettu mobiilipiirisarja. Järjestelmäpiiri kantaa nimeä Kirin 970 ja on luonnollinen jatkumo yhtiön edeltävälle Kirin 960 -huippupiirille.Uusi piiri löytää tiensä tulevaan Mate 10 -älypuhelimeen ja tarjoaa uusia ominaisuuksia, joita yhtiön piireissä ei ole ennen nähty. Kyseessä on ensimmäinen Huawein HiSiliconin kehittämä järjestelmäpiiri, joka sisältää tekoälyyn tarkoitetun Neutral Processing Unit (NPU) -yksikön.10 nanometrin tekniikalla valmistettu suoritin tarjoaa tietysti myös huipputason suorituskykyä ja kahdeksanytiminen piiri pystyy jopa 25 kertaa neliydin Cortex-A73 -suoritinta parempaa suorituskykyyn. Tehokkuus on Huawein mukaan myös omaa luokkaansa, sillä piiri toimii jopa 50 kertaa paremmalla hyötysuhteella. Neliytiminen A73 oli osa edellistä Kirin 960 -piiriä.Huawein ylisanat uudesta piiristä eivät kuitenkaan loppuneet lainkaan tähän. Yhtiön mukaan piirissä oleva ISP eli kuvaprosessori, tai itseasiassa kaksi kappaletta kyseisiä prosessoreita, ovat niin hyviä, että erityisesti nopealiikkeisissä kuvissa se tuhoaa tieltään muut huippupuhelinten kamerat.Yhtiö esitteli vertailukuvia Kirin 970:llä varustetun puhelimen ja Galaxy S8:n välillä ja erot ovat valtaisat. Android Centralin ikuistamissa kuvissa oletettavasti hyppäävän kohteen kuvaamisessa Galaxy S8:n kuva on erittäin suttuinen, kun taas Kirin 970:n tuottama kuva varsin tarkka.