Paras videosoitin Androidille? Tässä 7 parasta

Kaikkien Android-laitteiden mukana tulee jonkinlainen videon toistoon kykenevä videosoitin, mutta usein mukana tuleva soitin ei todellakaan ole kovinkaan kummoinen ominaisuuksiltaan. Onneksi Androidille löytyy vaihtoehtoja pilvin pimein.Otimme katsauksenja tässä ovat suosikkimme.on Androidin videotoistinten ehdotonta eliittiä. Ohjelma osaa toistaa lähes kaiken mitä sille vain keksiikään heittää ja koodekkeja oudompien videotiedostojen toistoon löytyy niitäkin varsin hyvin. Ainoastaa DTS- ja AC3 -äänillä varustetut videotiedostot ovat pienimuotoinen ongelma, lisenssikiistoista johtuen, mutta niihinkin löytyy netin syövereistä ratkaisunsa.MX Player tukee myös käytännössä kaikkia yleisempiä tekstitystiedostoja ja sisältää erikoisuutena mm. zoomauksen, joka tosin ei ole ns. zoom and pan -tyylinen eli ohjelma osaa suurentaa ainoastaan videon keskiosaan toistettaessa. Lisäksi ohjelmassa on näppärä lapsilukko, jolla videosoittimen saa lukittua katselutilaan ja jätettyä perheen pienimmän käteen, jolloin hän ei lähde poistamaan isän sähköposteja kyllästyttyään Disneyn leffan katseluun.MX Playerin pahin puute lienee natiivin Chromecast-tuen puute. Ohjelma sisältää mainoksia, jotka saa pois ostamalla ohjelmasta maksullisen version.VLC on mediatoistinten grand old lady niin PC:llä kuin nyttemmin myös Androidilla. Ohjelman erikoisuus on ollut aina ammoisista PC-ajoista lähtien se, että se sisältää itsessään käytännössä kaikki vaadittavat koodekit, eli se osaa toistaa miltei kaikkia mahdollisia videotiedostoja sellaisenaan. VLC on yksi harvoista ohjelmista, joka osaa mm. toistaa sellaisenaan tallennustilaan ripatut DVD ISO -tiedostot.VLC:ssä on vain yksi valtavan iso ongelma nykypäivän tarpeisiin nähden: siitä puuttuu Androidilla edelleen-tuki eli videon "heittäminen" televisiolle vaatii säätämistä, joko Google Home-sovelluksen kautta peilattuna tai fyysisellä piuhalla siirrettynä.VLC:stä löytyy ns. floating player -tila, jolla videoikkunan saa "kelluvaksi" ikkunaksi, joka pysyy näkyvillä myös muita ohjelmia käytettäessä.Mutta mikäli et käytä Androidia lainkaan Chromecastin kanssa, on VLC aivan loistava valinta - ohjelma tukee tekstitystiedostoja ja miltei kaikkia tiedostoformaatteja. Aivan samanlaiseen säätämisen vapauteen kuin Windows-versiossa ei Androidilla päästä, mutta pääpointti eli videoiden toisto onnistuu näppärästi.VLC on avointa lähdekoodia ja ilmainen.Kuten mainitsimme MX Playerin yhteydessä, AC3-ääniraitaa käyttävät videot ovat monelle suositullekin videosoittimelle ongelma, lähinnä lisensointisyistä johtuen. Ongelmaan on täsmäratkaisuohjelman muodossa, joka tekee juuri sen, mitä nimestä voikin päätellä: toistaa myös AC3-ääniraidalla varustetut videot.AC3 Player tukee laajaa määrää videoformaatteja sekä kaikkia yleisimpiä tekstitystiedostoja. Myös (linkin avulla) striimatut videolähetykset toimivat ohjelmassa mainiosti. Ohjelma tukee myös rautapohjaista videon purkua, joten mikäli laiteesi löytyy tuettujen listalta, vie videon purku vähemmän prosessoritehoa - ja kuluttaa näin ollen vähemmän akkua ja puhelimen resursseja.Ohjelma on ilmainen, mutta sisältää mainoksia.Picturen Lite ei ole varsinaisesti videotoistoon erikoistunut sovellus, mutta sen pieni erikoisuus on ns. zoom and pan -toiminto, jolla voit rajata halutun alueen videosta suurennetuksi / zoomatuksi koko näytölle.Muutoin ohjelma on varsin perustasoinen videosoitin, jonka omaa erikoisalaa ovat pikemminkin kuvien katselu, mutta zoomaustoiminnon ansiosta ohjelma kannattaa mainita listassamme.Picturen Lite on ilmainen.on toinen listallamme oleva videosoitin, jonka juuret ovat kaukana, kaukana historiassa, PC-puolella ja josta sovellus on tehnyt varsin onnistuneen loikan Android-puolelle. BSPlayer tukee laajaa joukkoa video- ja ääniformaatteja sekä käytännössä kaikkia tekstitysformaatteja, myös videon sisään multipleksattuja tekstityksiä. Soitin osaa myös hakea verkosta videoon sopivat tekstitykset, mikäli sellaiset verkosta löytyvät.BSPlayer tukee rautakiihdytettyä videon purkua, mikäli laite on tuettujen listalla. Prosessoripuolella sovellus tukee myös useamman prosessoriytimen käyttöä, nopeuttaen sen toimintaa varsin merkittävästi. Erikoisuutena mainittakoon ns. pop-up -video, eli videon saa nostettua omaan toistoikkunaansa, joka pysyy näytössä vaikka vaihtaisit sovelluksesta toiseen.BSPlayer tukee myös lähiverkon jaetuilta hakemistoilta ja tiedostopalvelimilta toistoa, joten tiedostoja ei tarvitse aina siirtää erikseen Androidiin katselua varten. Ohjelma on ilmainen, mutta sisältää mainoksia. Maksullinen versio tarjoaa mainosvapaan käytön sekä mm. tuen Chromecastille.erikoisuus on ehdottomasti sen ns. floating video playback, eli videon saa halutessaan toistumaan omaan ikkunaan, joka pysyy myös muiden sovellusten päällä. Tällöin videota voi katsella, vaikka samalla esim. selailisikin verkkosivuja Chromella.GPlayer tukee myös, kuten kaikki hyvät videosoittimet, laajaa valikoimaa videoformaatteja sekä kaikkia yleisimpiä tekstitystiedostoja. Ohjelma tukee myös Chromcastiin videon striimamista suoraan soittimesta.GPlayer on ilmainen.on kolmas listallamme oleva soitin, joka on tehnyt onnistuneen loikan PC-maailmasta Android-puolelle. Wondershare on eräänlainen mediakirjaston keskus, joka nyt sattuu sisältämään myös varsin pätevän videotoistimen.Ohjelma tukee laajaa kirjoa video- ja tekstitysformaatteja, mutta osaa hakea videoita suoraan soittimeen myös mm. YouTubesta, TED:stä ja muista lähteistä. Ohjelma tukee sekä Chromecastia ettäAir Playta.Ohjelma on ilmainen, mutta sisältää mainoksia.