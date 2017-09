Applen iOS 11 vuoti nettiin – Uutta tietoa iPhone 8:sta paljastunut

Applen iOS 11 -mobiilikäyttöjärjestelmän käytännössä valmis versio eli niin sanottu GM-julkaisu (Grand Master) on vuotanut nettiin ja sitä kautta on paljastunut herkullisia yksityiskohtia syyskuun 12. päivänä esiteltävästä iPhone 8:sta. Aiemmin puhelimen yksityiskohtia on saatu selville vuotaneesta HomePod-firmwaresta.9to5macin kaiveluiden mukaan seuraavasta iPhonesta löytyy esimerkiksi uusi Portrait Lighting -kuvaustila, joka tuo uusia valaistusefektejä iPhonen kameraan. Kyseinen ominaisuus ilmeisesti laajentaa viime syksynä iPhone 7 Plussalle esiteltyä Portrat-kuvaustilaa, jonka avulla käyttäjä saa sumennettua lähikuvien taustan kätevästi bokeh-efektillä. Portrait Lightning ainakin seuraavat valaistusefektit: Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono ja Studio Light.Lisäksi seuraavan iPhonen kamera kykenee kuvaamaan Full HD -videota 240 FPS:n kuvataajuudella ja 4K-videotakin 60 FPS:n taajuudella. Näytön kohdalla uutta on iPadeista tutun True Tone Display, joka muuttaa näytön väriläpötilaa vastaamaan ympäristön valaistuksen värilämpöä. Puhelimessa on myös Face ID -ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi avata puhelimen lukituksen skannaamalla kasvonsa etukameralla.Pienenä uutena lisänä on myös kolmiulotteiset animoidut emojit.