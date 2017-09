RED paljasti lisää tulevan puhelimen holografisesta näytöstä

Muistatteko noin kuukausi sitten ensi kertaa julkisuuteen paljastetun Hydrogen One -puhelimen? Kyseessä on siis laadukkaista ja modulaarisista kameraratkaisuistaan paremmin tunnetun REDin tuleva älypuhelin, joka sisältää melkoisen erikoista teknologiaa.Hydrogen Onen erikoisominaisuuksiin kuuluu yhtiön mukaan tietysti huippulaadukas kamera, mutta enemmän mielenkiintoa on herättänyt nk. holografinen näyttö. Nyt RED on kertonut lisää kyseisestä teknologiasta.Holografinen näyttö on luotu yhteistyössä teknologiayhtiö Leian kanssa. Sopivasti Star Wars -elokuvien hologrammeista tutun prinsessan mukaan nimetty yhtiö on HP:n tutkimusosastosta irtautunut firma, jonka erikoisuus on nimenomaan mobiililaitteiden holografisissa näytöissä.Kyseessä on teknologia, joka sisältää useita LCD-paneeleita päälleikkäin ja kohdistetulla taustavalolla mahdollistaa erilaisen näkymän eri silmille. Engadgetin mukaan tavallisesti tämäntyyppisten näyttöjen ongelma on ollut mm. katselukulmissa. Leian teknologiaa esitellään 2015 YouTubessa julkaistulla videolla, joka antaa hieman osviittaa siitä, kuinka teknologia ilmenee näytöllä.REDistä kerrotaan, että näyttö toimii normaalimoodissa aivan tavallisen älypuhelinnäytön tavoin. Lisäksi laitteen käyttämän h4v-formaatin (holographic 4-View) käyttäminen ei ole vaikeata. Siihen pystyy muuntamaan helposti 3D-sisältöä ja yhtiö pyrkii parhaillaan kehittämään kameraratkaisuja niin kuluttajille kuin ammattilaisille, jotka tuottavat suoraan h4v-materiaalia. Tämä vaatii tosin neljä erillistä kameraa ja/tai kamerakulmaa.RED Hydrogen One saapuu uusimpien tietojen mukaan markkinoille ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta 1200 dollarin hinta saattaa hirvittää useimpia.