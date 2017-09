Näin paljon Apple iPhone 8 ja iPhone X maksavat Suomessa

Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti Näppishemmo: Riittävän ellei yhtähyvän luurin saa alle 500 eurolla



Tapauskohtaista, jollekkin riittävä ja lähes yhtähyvän saa parillasadalla vs 500€ luuri, jne.

Jos iPhone on se mitä haluaa, niin Applelläkin on nykyään monenhintaista laitetta, se ei kuitenkaan tarkoita että halvin pää olisi kaikille se sopivin vaihtoehto.



Tarkoitan että osalle se tonnin tarjonta täyttää paremmin tarpeet kuin 500€ valikoima.



Lainaus, alkuperäisen viestin kirjoitti necq: Sama Android-puolella, Note 8 maksaa 2x enemmän mitä itse maksoin Note 3 -puhelimesta aikanaan.



No vähän tarkoitushakuinen vertailu, vertailukelpoisilla hinnoilla ero paljon pienempi.

Tuolloin myös euro oli varsin vahva vs. tämä syksy, vaikka euro on vahvistunut viimeaikoina esim dollariin verrattuna.



Kiinalaiset merkit on euroissa kallistuneet, valuutta muutosten liskäsi ovat sikälaiset myös alkaneet panostaan tuotteisiin eivätkä enään pelkällä hinnalla haali osuutta.



Mutta kun pitkästä aikaa alkaa tonnin € hintarajat paukkuu massamalleilla, niin pistää se monen miettiin, kyllä tuon tekevät valmistajat on sen tarkkaan miettineet.