HTC:lta tulossa jättimäisiä uutisia – Kaupankäynti osakkeella keskeytettiin

Taiwanilainen teknologiayhtiö on ilmoittanut , että kaupankäynti sen osakkeella keskeytetään huomenna merkittävän uutisen julkaisun takia. Uutinen on selvästi niin suuri, että sillä arvellaan olevan oleellinen vaikutus yhtiön osakekurssiin ja markkinareaktioiden rauhoittamiseksi kaupankäynti keskeytetään.Huhujen mukaan Google olisi ollut kiinnostunut ostamaan HTC:n liiketoiminnan itselleen. Yhtiöillä on ollut hyvin läheisetvälit, sillä HTC oli aikoinaan ensimmäinen Androidia käyttänyt puhelinmerkki. Lisäksi HTC ja Google ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Pixel- ja Nexus-puhelimien saralla, esimerkiksi lokakuun 4. päivänä julkistettavan Pixel 2:n odotetaan olevan HTC:n kehittämä.Huomenna voidaan siis kuulla uutinen, jossa vahvistetaan Googlen aikeet ostaa HTC. Yhtä hyvin voi myös olla, että HTC on saanut houkuttelevamman ostotarjouksen jostain muualta. Voi myös olla, ettei HTC:ta myydä yhtiönä, vaan ainoastaan jokin osa sen liiketoimintaa – kuten vaikkapa älypuhelimet tai VR-lasien kehitys.HTC ei luonnollisestikaan suostu kommentoimaan markkinahuhuja.