Uudesta Apple Watchista löytyi jo bugi – Ei suostu liittymään LTE-verkkoon

reilu viikko sitten esittelemä kolmannen sukupolven-älykello on saapunut yhdysvaltalaisten medioiden arvosteltavaksi ja uudeste LTE-yhteyksillä varustetusta mallista löytyi heti bugi, joka häiritsee oleellisesti kellon toimintaa. Bugi estää kelloa yhdistymästä LTE-mobiiliverkkoon.Ongelman laittoi merkille ensimmäisenä The Vergelle arvostelua kirjoittanut Lauren Goode . LTE-yhteyden muodostamisen epäonnistumisen lisäksi kello näytti Gooden mukaan yrittävän yhdistää tuntemattomiin Wi-Fi-yhteyksiin.Apple on kommentoinut ongelmaa ja myöntänyt kellon ohjelmistossa olevan bugi, jonka takia kello yrittää yhdistää tuntemattomiin Wi-Fi-verkkoihin, mikä edelleen johtaa siihen, että kello menettää LTE-yhteyden. Korjaava ohjelmistopäivitys on tulossa, mutta sen julkaisuaikataulusta ei ole tietoa.Suomeen myyntiin tulevassa Apple Watchissa ei ole lainkaan LTE-tukea. Apple Watch Series 3 on myynnissä Suomessa 379 euron (38 mm) ja 409 euron (42 mm) hintaan.