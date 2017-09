Apple korjasi iOS 11:sta jo ensimmäisen kerran

iOS 11.0.1 mostly focus on Camera and Photos app. There's also some improvements for iMessage App Explorer and Springboard too. pic.twitter.com/pJkzmnKnLY -- Filipe Espósito  (@filipekids) September 26, 2017

Apple esitteli uuden iOS-version yhdessä päivittyneiden iPhone-mallien kanssa pari viikkoa sitten. Uudistunut käyttöjärjestelmä ehti olla ladattavissa vain noin viikon ja on saanut jo ensimmäisen korjauspäivityksenUusi versio saapui ladattavaksi 19. päivä eli viime viikon tiistaina. Luonnollisesti heti ensimmäinen aalto päivittäjiä on löytänyt jotain ongelmia käyttöjärjestelmästä, joten päivitys olikin odotettavissa.Versio 11.0.1 tuo mukanaan muutamia pienempiä bugikorjauksia ja niitä ei edes listata erikseen muutoslokissa. Virallinen muutosloki mainitsee ainoastaan "bugikorjauksia ja parannuksia". Ars Technican mukaan tosin ainakin Exchange-sähköpostipalvelimeen liittynyt ongelma on korjattu. Muita havaintoja on tehty Twitterissä, jonka mukaan muutoksia on tehty mm. kamerasovellukseen, Kuvat-sovellukseen ja iMessageen.Luonnollisesti päivityksen julkaisusta on vasta viikko, joten lisää korjauksia ongelmiin saapuu varmasti tulevien viikkojen aikana.