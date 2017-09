OnePlus 5 bongattu uuden Android Oreon kanssa, beta alkaa pian?

aikoo päivittää kolme viimeisintä malliaan uusimpaan Android-versioon ja nyt onkin bongatu ensimmäiset nettihavainnot-mallista, joka pyöriilla.Jo aiemmin OnePlus on aloittanut Android Oreon betatestauksenja-malleilla, mutta tuorein lippulaiva eli OnePlus 5 on saanut odotella edes suljetun betan aloitusta. Nyt kuitenkin-mittaussivustolla on havaittu ensimmäiset Android O:ta pyörittävät OnePlus 5:t.Yhtiö on luvannut Oreon jakeluun jo ennen vuodenvaihdetta, joten voidaankin arvioida suljetun betan käynnistyvän myös OnePlus 5 osalta piakkoin ja laajentuvan myöhemmin julkiseen betatestaukseen.