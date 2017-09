Huaweilta uusi Nova 2i -älypuhelin neljällä kameralla ja FullView-näytöllä

Huawei on julkaissut kaikessa hiljaisuudessa uuden älypuhelimen. Uutuuslaite kantaa nimeä Nova 2i ja sen erikoisuutena voidaan pitää neljää kameraa.Laite ilmestyi Huawein viralliselle verkkokauppasivustolle Vmalliin ja muistuttaa kovasti hiljattain julkaistua puhelinta, kertoo GSMArena . Kyseessä itseasiassa onkin kiinalaismalli Maimang 6:n uusi versio, mutta tässä vaiheessa ei ole tietoa tuleeko se myyntiin länsimaissa.Nova 2i sisältää mm. keskiraskaan sarjan Kirin 659 -järjestelmäpiirin, 4 gigatavua RAM-muistia sekä 64 gigatavun tallennustilan. Laitteen näyttö on 18:9-suhteen "reunukseton" FullView-paneeli, kuten monessa kilpailijoiden huippupuhelimissa.Uutuuslaitteen mainittu erikoisuus on neljä kameraa, joka tarkoittaa, että molemmat kamerat ovat kaksoiskameroita. Useimmista kaksoiskameroista poiketen Huawei on tosin käyttänyt hieman erilaista kamerakaksikkoa. Toinen kameroista tarjoaa molemmissa tapauksissa vain 2 megapikselia, joten se on käytännössä vain lisäefektejä varten. Pääkamera edessä on 13 megapikseliä ja takana 16.Tässä vaiheessa Huawei ei ole kertonut kuinka paljon Nova 2i:llä on hintaa.