Tarvitseeko puhelimesi kevennystä? Lataa Facebook Messenger Lite

Facebookin sovellukset ovat keränneet kyseenalaista julkisuutta dataa ja akkua kuluttavien piirteiden takia. Messengerin käyttäjille on kuitenkin tarjolla pieni helpotus, sillä pikaviestimestä on olemassa kevyempi Lite-versio.Messenger Lite on saatavilla toistaiseksi ainoastaan Android-käyttäjille, joten iPhonen omistajat joutuvat käyttämään resursseja rohmuavaa perussovellusta. Kevennetty Messenger julkaistiin alun perin viime vuoden lopulla, jolloin se oli ladattavissa viidessä eri maassa Google Playn kautta. Viime keväänä sovelluksen saatavuusalue laajeni kerralla yli sataan eri maahan – tuolloin Messenger Lite tuli myös suomalaisten ulottuville.Kevyt-Messenger on saanut mukavan vastaanoton, sillä sitä on ladattu Google Playn kautta 50–100 miljoonaa kertaa. Ohjelma on suunnattu etupäässä kehitysmaissa asuville ihmisille, mutta se sopii kenelle tahansa, jolla on esimerkiksi puhelimen tallennustilan suhteen tiukkaa. Suosio kasvanee syksyn aikana vielä suuremmaksi, sillä ohjelma on nyt lanseerattu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Britanniassa ja Irlannissa.Facebook lupaa, että Messenger Lite kuluttaa maksimissaan 10 megatavua puhelimen tallennustilaa. Sovelluksen voi ladata täältä