WhatsAppiin tulossa muutos – Saatat yllättyä uudistuksesta

WhatsAppista on julkaistu uusi beta-versio. Lataamalla puhelimelle uusimman betan et välttämättä heti huomaa mitään uutta, mutta viestiä kirjoittaessa törmäät varmasti johonkin outoon.WhatsAppin emojit ovat nimittäin uudistuneet. Tähän asti WhatsApp on käyttänyt Applen iOS-käyttöjärjestelmän oletusemojeita, mutta nyt WhatsApp on katkaissut napanuoransa Appleen ja siirtynyt kokonaan omiin emojeihin. Suurin osa emojeista muistuttaa hyvin paljon Applen vastaavia, mutta tyyli on selvästi kepeämpi. Eroja löytyy lähinnä pienistä yksityiskohdista, kuten joidenkin elementtien korostuksista.Esimerkkejä WhatsAppin käyttämistä uusista emojeista löytyy Emojipedian artikkelista Toistaiseksi uudet emojit ovat käytössä vain WhatsAppin Android-sovelluksen beta-versiossa, joten niitä ei ole otettu vielä käyttöön vakaissa iPhone- ja Android-sovelluksissa.