Apple sai synninpäästön – iPhonen suorituskykyä ei huononneta tahallisesti

Suunniteltu vanheneminen on tuttu juttu aina hehkulampun keksimisen ajoista lähtien, minkä takia on kutkuttavaa ajatella että kaikki yritykset suunnittelevat tahallisesti tuotteensa vanhenemaan mahdollisimman nopeasti, jotta kuluttajille saataisiin myytyä tuotetta uudelleen nopeassa syklissä.Esimerkiksi Applea on syytetty iPhone-puhelimien tahallisesta hidastamisesta jotta se saisi ihmiset ostamaan uudemman mallin muutaman vuoden välein – tai miksei vaikka useamminkin. Ajatus on kiinnostava ja asia nousi jonkinlaiseksi puheenaiheeksi taannoin Internetin syövereissä kun liikkeelle lähti "tahallisen hidastamisen todistava" Google Trends -graafi Käppyrä käytännössä osoittaa, että "iPhone slow" haut Googlessa yleistyvät selvästi uuden iPhonen julkistamisen aikoihin, jolloin Apple tyypillisesti laittaa myös uuden iOS-version yleiseen jakeluun. On melko kyseenalaista väittää hidastumisen olevan tahallista, vaikka puhelin todella hidastuisi uuden ohjelmiston lataamisen myötä.On melko tyypillistä että uudet käyttöjärjestelmäversiot sisältävät ohjelmointivirheitä tai ne toimivat jostain syystä epäoptimaalisesti, jolloin ne todella toimivat hitaammin. Lisäksi iOS:n sisältämien ominaisuuksien kirjo on laajentunut rutkasti viimeisen 10 vuoden aikana ja sovellukset käyttävät aikaisempaa ahkerammin laitteiston resursseja monipuolisempien käyttökokemusten mahdollistamiseksi. Yhdessä nämä seikat johtavat siihen, että vanhaksi käyvä laitteisto ei vain pysy perässä.Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suorituskykyä mittaavia ohjelmistoja kehittävä Futuremark päätti laittaa kuitenkin ajatuksen koetukselle ja testata ovatko iPhonet oikeasti hidastuneet vuosien saatossa vaiko eivät. Tulos on: Apple ei hidasta ohjelmistopäivityksillä puhelimien suorituskykyä. Sekä grafiikkaprosessorin että suorittimen suorituskyky on käytännössä sama iOS-versiosta riippumatta. Futuremarkin analyysi aiheesta löytyy täältä