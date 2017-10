Suomalainen laturiyhtiö ajautui selvitystilaan – Keksijää syytetään petoksesta

Puhelinvertailu uutisoi kesällä 2014 oululaisesta kasvuyrityksestä, joka kehittää ja tuotteistaa uudenlaista laturituotetta. Asmo Solutionsin suunnitteleman tuote poikkeaa tavallisista pistorasiaan kytkettävistä älypuhelinlatureista siinä, että se ei kuluta lainkaan tyhjäkäyntivirtaa eli kun laturijohdon päähän ei ole kytketty mitään laitetta, ei laturin kautta kulje lainkaan virtaa vaikka laturi olisi kiinnitetty pistorasiaan.ASMO markkinoi kehittämäänsä laturia joukkorahoituspalvelun kautta ja se näytti menestyvän hyvin. Tuotteet saatiin toimitettua asiakkaille ja laturin markkinointi aloitettiin jälleenmyyjien kautta. Tänä vuonna yhtiö on kuitenkin joutunut kulkemaan vastatuuleen, sillä Asmo Solutionsin perustajaa sekä tuotteen keksijää Asmo Salorantaa syytetään petoksesta / törkeästä petoksesta.Tutkintapyynnön Salorannasta teki oululainen yrittäjä, jonka mukaan koko liikeidea on häneltä varastettu. Poliisi tutkii parhaillaan asiaa.

Iltalehden mukaan Asmo Solutionsin hallitus on päättänyt asettaa yhtiön selvitystilaan viime viikolla. Hallituksen jäsenistöstä valittujen selvitysmiesten tehtävänä on selvittää ja myydä yhtiön omaisuus sekä mahdollisesti koko liiketoiminta ja lopuksi lopettaa yritys.Joukkorahoituskampanjan aikana Saloranta kertoi kuinka idea laturiin syntyi anopin talon tulipalosta, jonka syyksi hän esitti laturin. Mikrobitti kuitenkin kertoo , että Pirkanmaan pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen palo syttyi terassilla olleesta ulkogrillistä.