Huawein ensi viikolla julkaistava huippupuhelin vuoti yksityiskohtaisissa kuvissa

Huawei tuleva Mate 10 on paljastunut jo muutamaan otteeseen, mutta tällä kertaa luottovuotaja Evan Blass on julkaissut kenties virallisten lehdistökuvien alkuperäisversiot, sillä niin tarkka on kuva.Kuvissa esiintyy Blassin mukaan ensi viikolla esiteltävän Mate 10 -älypuhelimen huippuversio, joka kantaa tiettävästi nimeä Mate 10 Pro. Tämän yhtiön sisällä koodinimellä Blanc tunnettavan puhelimen lisäksi tulossa on myös kaksi muuta laitetta, joiden koodinimet ovat Marcel ja Alps.Kuvan laite esittelee tuttua ulkonäköä, mutta tällä kertaa kuvasta voi tarkastella aivan millintarkasti laitteen ulkomuotoja. Vaikka kuva vaikuttaa vahvistavan, että etuosan lasi kaareutuu reunoille, niin itseasiassa kuva sivuprofiilista paljastaa, että laitteen takaosa kaareutuu etupaneelia enemmän.Laitteen omalaatuisen ilmeen luo kaksivärinen design, jossa kaksoiskameran kohdalta laitteen lävistää erivärinen viiva. Tässä tapauksessa väri on muuta laitetta tummempi, aiemmissa vuotokuvissa se oli jokaisessa värivaihtoehdossa vaaleampi. Aiemmin kyseessä olikin mahdollisesti Marcel-koodinimellä tunnettu Mate 10 -versio.Blass on kirjoittanut VentureBeatin jutussaan myös laitteen tekniikasta. Erityisesti kamerat tietysti kiinnostavat, ja niiden sensorit ovat Blassin mukaan 20 ja 12 megapikseliä takana ja 8 megapikseliä edessä. Takakamera tarjoaa varsin suuren f/1.6 aukon, jonka ansiosta valoa varmasti tulee sensorille mukavasti.Kuvan Mate 10 Pro -malliin odotetaan myös 18:9-kuvasuhteen ja 2880x1440-resoluution näyttöä, jonka koko on n. kuusi tuumaa, tekoälypiirillä tekniikalla Kirin 970 -järjestelmäpiiriä, kuuden gigatavun RAM-muistia ja 64 tai 128 gigatavun tallennustilaa.Sisarmalleista tiedot ovat hieman vähäisempiä, mutta Marcel on mahdollisesti tavallinen Mate 10 ja Alps Mate 10 Lite, jonka ominaisuuksiin kuuluu mm. 16:9-kuvasuhteen perinteisempi kosketusnäyttö, mutta se silti tarjoaa saman tekoälypiirillä varustetun Kirin 970 -järjestelmäpiirin.Huawein uudet huippupuhelimet esitellään ensi viikon maanantaina, 16. lokakuuta. Klikkaa alla olevaa kuvaa suuremmaksi, näet kuvan myös täydessä koossa klikkaamalla tätä linkkiä