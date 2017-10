Kaksi iPhone X:n uutta älykästä ominaisuutta paljastui

Apple uudisti noin kuukausi sitten pitkästä aikaa iPhonen designia oikein toden teolla. Yhtiö ei ole uudistanut iPhonen muotoilua kolmeen vuoteen, mutta iPhone X:ssä on kyse paljon ulkonäköä tärkeämmästä päivityksestä.Luonnollisesti Steve Jobs Theaterin lavalla Applella on paljon kerrottavaa uusista tuotteista, joten aivan kaikkea ei keretty paljastamaan uudesta iPhone X:stä. Tietysti Apple saattoi jättää muutamat ominaisuudet kertomatta tarkoituksella, jotta marraskuussa uuden puhelimen kouraan saavat saavat pari yllätystä.Nyt on paljastunut pari uutta ominaisuutta, jotka löytyvät iPhone X:stä ja esittelevät oivasti millaisia innovaatioita uudenlaista Apple-laitetta varten on tehty.Ensiksi esiteltäköön toiminto, joka yhdistää Applen edessä olevaa TrueDepth-kameran ja iOS-ilmoitusten toiminnallisuutta. Kun laite herätetään lepotilasta, niin iOS näyttää listan ilmoituksista. Näin tapahtuu niin iPhone 8:lla kuin iPhone 7:lläkin, mutta iPhone X:llä ilmoitukset toimivat hieman eri tavalla.Jos laite sattuu olemaan jonkin muun kuin puhelimen omistajan käsissä niin ilmoituksesta näytetään vain sovelluksen nimi. Puolestaan iPhone X:n ollessa omassa kädessä, niin ilmoitus kertoo myös ilmoituksen sisällön. Niinpä esimerkiksi iMessage viesti voidaan näyttää kokonaisuudessaan ilman lukituksen avaamista vain jos laite on omistajan käsissä.Muissa iPhone-malleissa ilmoitus joko näyttää tai ei näytä (asetuksesta riippuen) sisältöä riippumatta käyttäjästä. Kuvan ominaisuudesta paljasti Phone Arena Toinen uusista ominaisuuksista puolestaan liittyy uuteen 5,8 tuuman nk. Super Retina OLED-paneeliin, joka on eittämättä laitteen tärkein uusi ominaisuus. Voisikin kuvitella, että tästä uudesta näytöstä olisi kerrottu jo kaikki tarvittava, mutta jotain uutta on vielä paljastunut. BGR on esitellyt kuvan, joka kertoo Applen melko hienosta ratkaisusta. Kuten olet saattanut huomata, niin Applen uutuudessa ei ole juuri lainkaan reunusta laitteen alaosassa, joka on varsin erikoista jopa tämän tyyppisille älypuhelimille.Tämä johtuu siitä, että näyttöjen emolevyyn yhdistämiseen tarvittavat ohjaimet löytyvät useimmiten juuri näytön alaosasta ja ne tarvitsevat hieman tilaa. Kysymys kuuluukin: kuinka Apple on ohittanut tämän ongelman?Kuten kuvasta näkyy, niin Apple on käyttänyt taivutettua paneelia, joka taipuu itsensä alle. Niinpä kontrolleri onkin itseasiassa näytön takana eikä alapuolella.Applen uutuus saapuu myyntiin virallisesti marraskuun 3. päivä, mutta todennäköisesti ne ovat loppuunmyyty ennakkoon kaikkialta pitkän aikaa.