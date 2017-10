LG:n V30-lippulaivamalli kestävyystestissä: Muuten kestävässä laitteessa yksi murheenkryyni

YouTuben älypuhelinten kestävyystestaaja Zach Nelson, aka. JerryRigEverything, on ottanut testiin jo jonkin aikaa sitten esitellyn LG:n lippulaivamalli V30:n. Huipputekniikalla täytetty V30 vaikuttaa päälle päin laadukkaasti rakennetulta laitteelta, mutta miten se pärjäsi Nelsonin kidutuskammiosta?LG V30:n tekniikka sisältää lähes kaiken mitä vuonna 2017 lippulaivalta voi odottaa. Siinä on niin kaksoiskamera, langaton lataus kuin reunukseton näyttökin. Lisäksi päällisin puolin metallista ja Gorilla Glass -lasista valmistettu laite luulisi olevan melko kestävä.JerryRigEverything-kanavan taivutus, naarmutus ja polttotesti osoittikin, että kyseessä on melkoisen kestävä laite, joka naarmuuntuu vasta kovempien (ja terävien) materiaalien edessä. Safiiria tosin laitteessa ei ole käytetty, mutta miltei kaikki laitteen pinnat, lukuunottamatta antenniviivoja, ovat joko lasia tai metallia.Yksi merkittävä ongelma kuitenkin laitteesta paljastuu. Sormenjälkilukija ei ole päällystetty safiirilla tai edes kestävällä lasilla, joten terävät esineet voivat naarmuttaa sitä. Mikäli naarmutusta tapahtuu paljon, kuten videolla, niin se ei myöskään enää tunnista sormenjälkiä. Tämä on valitettava ongelmaTulikin tosin jättää jälkensä näyttöön mikäli sille altistaa liian kauan, joten V30 kannattaa poimia nuotiosta melko äkkiä, mutta se ei lienee kovin suuri ongelma.Taipuminen ei puolestaan ole ongelma lainkaan ja riippumatta taivutussuunnasta se kestää kovemmankin käsittelyn. Niinpä lopulta kestävyydestä V30 saa hyvät arviot, vaikka sormenjälkilukijaa ei kannatakkaan altistaa mattoveitselle.