Uuden Android-päivityksen esiversio saapui Nokia-älypuhelimille

Announcing Nokia phones beta labs! Be the first to test #AndroidOreo on #Nokia8 (physical Oreos not included!) https://t.co/91uhqstnnm pic.twitter.com/GNiNrK31B0 -- Juho Sarvikas (@sarvikas) October 25, 2017

Nokia-brändättyjä älypuhelimia valmistava HMD Global on panostanut lyhyen taipaleensa aikana kovasti käyttöjärjestelmän päivitettävyyteen. Nyt yhtiöltä on tullut ensimmäinen versio uudesta Android 8.0 Oreo -käyttöjärjestelmästä Nokia-älypuhelimille.Googlen Android-käyttöjärjestelmän yhtenä merkittävimmistä ongelmista voidaan pitää käytössä olevien versioiden pirstaloituneisuutta, joka johtaa monilta osin esimerkiksi tietoturvaongelmiin. Onkin mukava, että suomalaisyhtiö tarjoaa Androidin uusimmat päivitykset huippunopeasti laitteilleen.Uuden Oreo-version myötä Android on tietysti turvallisempi, mutta tarjoaa samalla myös uusia ominaisuuksia. HMD Global tarjoaa nyt kyseistä päivitystä ensimmäisille halukkaille käyttäjille beetamuodossa.Nyt Android Oreon beeta on saatavilla Nokia 8:lle (kuvassa) ja pian se tulee myös muille Nokian Android-puhelimille. Jos haluat testata heti uutta Oreo-versiota omalla Nokia 8:lla, niin löydät rekisteröitymisen beetaohjelmaan täältä . Huomioitavaa toki on, että kyseessä on esiversio, josta löytyy vielä todennäköisesti ongelmia.HMD Global on kertonut aiemmin , että kaikki uudet Nokia-älypuhelimet (ml. Nokia 3, Nokia 5 ja Nokia 6) saavat lopullisen Android Oreo -päivityksen vielä tämän vuoden puolella.