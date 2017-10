Aiotko ostaa iPhone X:n? Näin paljon sen rikkominen maksaa sinulle

Applen puhelimia ei ole helppo korjata kotikonstein ja liikkeessä korjaaminenkin maksaa suhteellisen paljon. Se on selkeä huono puoli kalliin iPhonen hankkimisessa. Ennakkomyyntiin viime viikolla tulleen iPhone X:n korjauttaminen maksaa vieläkin enemmän kuin mihin iPhonen käyttäjäkunta on tottunut. MacRumorsin merkille paneman tietosivun mukaan iPhone X:n näytön korjauttaminen, eli käytännössä vaihtaminen, maksaa ilman vakuutuksia 321,40 euroa . Se on noin kaksinkertainen summa iPhone 6:n ja iPhone SE:n näyttöjen vaihtoon nähden. iPhone 8 Plussan näytön vaihtaminenkin maksaa ilman AppleCare+-vakuutusta 201,40 euroa.Jos siis päätyy ostamaan lähes 1200 euroa maksavan puhelimen, niin näytön suojaaminen tavalla tai toisella voi olla pidemmän päälle säästöratkaisu – varsinkin jos sinulla on tapana olla hieman huolimaton puhelimen kanssa.Näytön lisäksi puhelinta kannattaa muutenkin suojella, sillä iPhone X:lle tehtävät muut korjaustoimenpiteet (takuun ulkopuolella) maksavat Applella suolaiset 611,40 euroa. iPhone 8 Plussan korjauttaminen kustantaa 451,40 euroa ja iPhone 8:n huolto maksaa 401,40 euroa.