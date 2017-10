Uusi vuotokuva OnePlussan tulevasta 5T-lippulaivamallista

Top-half of OnePlus 5T (2.5t? Ha). pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ — Evan Blass (@evleaks) October 30, 2017

OnePlussalta odotetaan tulevan kuun loppupuolella jälleen uutta huippumallia. Yhtiö on ilmeisesti siirtymässä takaisin kahden puhelimen rytmiin ja julkaisee puolivuosittain parannetun T-version alkukesän huippupuhelimesta.Tällä kertaa kyseessä on tietysti 5T-malli, joka parantaa hieman kesän huippusuositusta OnePlus 5:stä. Kuten viime vuoden OnePlus 3T:n kohdalla niin nytkään odotettavissa ei ole mitään mullistavia eroavaisuuksia, mutta yksi ominaisuus on kuitenkin ottanut harppauksen nykyaikaisempaan suuntaan.Tästä kertoo myös uusin kuva, joka on vuotanut verkkoon. Luotettavan mobiilivuotaja Evan Blassin julkaisemassa kuvassa nähdään väitetysti tulevan OnePlus 5T:n yläosa, joka kertoo laitteen olemattomista sivu- ja yläreunuksista.Jo aiemmin olemme nähneet kuvia, joissa esiintyy väitetysti reunuksettomalla näytöllä varustettu OnePlus 5T. Uusi vuoto puolestaan vaikuttaa vahvistavan suuremman näytön ja taakse sijoitetun sormenjälkilukijan, vaikka taka- tai alaosaa laitteesta ei nähdäkään.Huhujen mukaan OnePlus 5T:n julkistus tapahtuu marraskuun 20. päivä.