Uusi Nokia 2 on superedullinen Android-puhelin, joka tarjoaa huiman akkukeston

HMD Global on esitellyt uusimman Nokia-älypuhelimen. Kyseessä on noin vuoden vanhan malliston edullisin laite, joka kantaa odotetusti nimeä Nokia 2.Nokia 2 on vain 99 euron hintainen Android-puhelin, jolla on muutama ässä hihassa. Suorittimena on Snapdragon 212, joka on Qualcommin aivan edullisimpiin kuuluva piiri. Se tarjoaa maltillista suorituskykyä, mutta hintaansa nähden varsin hyvät ominaisuudet. Tallennustilaa on 8 gigatavua ja RAM-muistia peräti gigatavu.Vaikka tekniikka ei vaikuta huimalta, niin täytyy muistaa mihin kastiin Nokia 2 sijoittuu. Nokia 2:lla pyritäänkin olemaan peruspuhelimia vielä käyttävän ensimmäinen älypuhelin, joten ominaisuudet ovat hyviä tässä seurassa. Laitteen näyttö on peräti viisituumainen 720p-paneeli, johon luokkaan iPhonekin pääsi vasta iPhone 6:lla syksyllä 2014.Kenties merkittävin Nokia 2:n ominaisuus on hintansa lisäksi akku. Puhelimen akkukapasiteetti on peräti 4100 milliampeerituntia, joka on valtavasti. Esimerkiksi Samsungin suurikokoisessa Note8:ssa akkua on vain 3300 mAh. Mikäli HMD Global on tehnyt edes keskivertohyvää työtä virtapiheydessä, niin akku riittää laitteessa varmasti valtaisan pitkään.Yhtiö lupaakin tuotteelle kahden päivän akkukeston, joka on melko harvinaista älypuhelimissa.Tämän lisäksi ominaisuuksiin kuuluu 8 ja 5 megapikselin kamerat, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 sekä dual SIM, joka tukee LTE- ja VoLTE-tekniikkaa. Laite on vieläpä valmistettu alumiinista, kuten monet paljon paljon kalliimmat laitteet.Hyvät uutiset eivät lopu tähänkään, sillä HMD Global lupaa Nokia 2:lle Oreo-päivityksen "pian", joten se liittynee muiden Nokia-puhelinten joukkoon, jotka kaikki saavat päivityksen vielä tämän vuoden puolella.Ainoa ongelma on, ettei Nokia 2:ta nähdä välttämättä lainkaan virallisesti Suomessa.